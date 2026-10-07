Luca Gerri solo in testa dopo 75 piattelli agli Europei junior di tiro a volo

Luca Gerri, atleta italiano di tiro a volo, si piazza solo in testa dopo 75 piattelli disputati durante le qualificazioni del trap agli Europei junior 2026. La competizione, in corso a Malakasa in Grecia, ha visto l’azzurrino superare i concorrenti e posizionarsi al primo posto con un punteggio di 74. L’atleta, che ha partecipato alla prima giornata delle qualificazioni, ha dimostrato una prestazione solida e precisa, andando a precedere lo sloveno Jan Znidercic, che si piazza al secondo posto con 73 punti. Gerri, con la sua performance, ha dato un segnale di forza per il resto della competizione.

Italia in testa nella classifica a squadre

La squadra italiana si pone al primo posto nella classifica a squadre, con un totale di 215/225 punti, due piattelli di margine rispetto alla Francia, che occupa la seconda posizione a quota 213. La Cechia si piazza al terzo posto con 209 punti, mentre la quarta piazza è condivisa dagli Atleti Neutrali e dalla Germania, entrambi a quota 206. L’Italia, nonostante la prestazione di Francesco Tanfoglio, che chiude a quota 69 e si colloca al 17° posto, rimane comunque in testa grazie al totale dei punteggi. La squadra azzurra si conferma al comando con un vantaggio significativo. Anche se alcuni atleti non hanno raggiunto i punteggi più alti, la coesione e la preparazione della squadra hanno permesso di mantenere la leadership. L’Italia, con la sua squadra, ha dimostrato una buona preparazione e una forte concentrazione, riuscendo a mantenere il primo posto nella classifica a squadre.

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Andrea Diana e il terzo posto

Un terzetto di atleti, tra cui l’azzurrino Andrea Diana, si piazza al terzo posto con 72 punti. Diana, insieme al francese Enzo Dury e al turco Egemen Agca, condivide la posizione di terzetto. L’atleta italiano, pur non essendo in testa, ha dimostrato una buona prestazione, confermando la forza della squadra azzurra. Francesco Tanfoglio, pur essendo il terzo italiano in gara, ha chiuso a quota 69, posizionandosi al 17° posto.

La competizione ha visto la partecipazione di atleti di alto livello. La categoria junior ha disputato tre serie di qualificazioni, con un livello di competizione elevato. L’Italia, con la sua squadra, ha dimostrato una buona preparazione e una forte concentrazione, riuscendo a mantenere il primo posto nella classifica a squadre. Luca Gerri, con la sua prestazione, ha dato un segnale positivo per il resto della competizione, mostrando la sua capacità di rimanere concentrato e preciso anche in un contesto di alta intensità.