Fiera Ice Arena di Milano: la casa degli sport del ghiaccio aperta al pubblico

La Fiera Ice Arena di Milano è stata inaugurata oggi, 7 ottobre 2026, diventando la nuova casa degli sport del ghiaccio in Italia. La struttura, situata a Milano, è il frutto di un progetto che si realizza nell’anno di Milano Cortina 2026, sfruttando l’eredità dei Giochi Olimpici Invernali. La Fiera Ice Arena è un’infrastruttura moderna e polifunzionale, in grado di ospitare attività agonistiche, corsi di avviamento, settore giovanile e diverse discipline del ghiaccio, come curling, hockey, pattinaggio artistico e short track.

Un progetto di squadra per il ghiaccio a Milano

La realizzazione della Fiera Ice Arena è il risultato di un grande lavoro di squadra, portato avanti insieme a Fondazione Fiera Milano, Regione Lombardia, Comune di Milano e Comune di Rho. I responsabili del progetto hanno espresso fiducia nella possibilità di riportare stabilmente il ghiaccio a Milano, un obiettivo che si sposa con la visione di sviluppare il movimento degli sport invernali a livello nazionale. Il presidente della FISG, Andrea Gios, ha sottolineato l’importanza del progetto: “L’apertura della Fiera Ice Arena rappresenta un traguardo importante per tutto il movimento degli sport del ghiaccio e per la città di Milano”.

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La struttura può ospitare 4000 spettatori

La Fiera Ice Arena è una struttura moderna in grado di accogliere fino a 4000 spettatori, con un’ampia gamma di attività e eventi. Tra i primi ospiti della struttura ci sarà il Milano HC, squadra di hockey su ghiaccio che parteciperà alla ICE Hockey League. La struttura è progettata per coinvolgere l’alto livello, il settore giovanile, l’attività femminile e l’avviamento allo sport, offrendo opportunità a tutti i livelli. La Fiera Ice Arena è quindi un punto di riferimento per chi pratica o ama gli sport del ghiaccio, ma anche per chi vuole iniziare a provare.

La Fiera Ice Arena è una casa per il movimento di oggi, ma soprattutto vuole essere uno spazio nel quale costruire il movimento di domani. L’obiettivo è creare un ambiente in cui gli atleti di oggi possano svilupparsi e le nuove generazioni possano crescere, grazie a infrastrutture moderne e a opportunità concrete. L’eredità di Milano Cortina 2026 si traduce in investimenti e attività che beneficiano non solo degli atleti, ma anche della comunità locale. La Fiera Ice Arena è un esempio concreto di come l’eredità dei Giochi Olimpici possa tradursi in beni tangibili per la società. La struttura rappresenta un passo avanti per lo sviluppo degli sport invernali in Italia, con un focus su inclusività, formazione e prestigio. La Fiera Ice Arena di Milano è quindi un progetto che unisce passato, presente e futuro, per il ghiaccio e per chi lo ama.