Mertens batte Gauff a Pechino, Swiatek e Zheng proseguono nel WTA 2026

Elise Mertens ha messo fine al cammino di Coco Gauff al primo turno del WTA Pechino 2026, vincendo con un doppio 6-3 in poco più di un’ora e venti minuti. La belga, ottava testa di serie, ha dominato la statunitense, chiudendo il match con un’efficacia che ha lasciato senza parole la sua avversaria. Mertens si prepara ora ai quarti di finale, dove affronterà Iga Swiatek, la polacca che ha superato Iva Jovic in due set con il punteggio di 6-1 6-3 in poco di un’ora e mezza. La vittoria di Swiatek ha rafforzato la sua posizione nel torneo, mentre Qinwen Zheng, che ha battuto Alina Charaeva in tre set (6-1, 2-6, 6-4), si appresta a giocare contro Elina Svitolina. La tennista ucraina ha eliminato Ann Li in due set (6-2, 6-3), proseguendo nel suo percorso nel torneo di casa.

Elise Mertens e la sua vittoria contro Gauff

Elise Mertens ha dimostrato una forma al top nel match contro Coco Gauff, chiudendo il match in poco più di un’ora e venti minuti con un doppio 6-3. La vittoria ha messo fine al cammino della numero tre del seeding, che ha visto andare via tutte le prime tre del ranking mondiale. Mertens, che si è distinta per una gestione ottimale del match, si prepara ora ai quarti di finale, dove affronterà Iga Swiatek. La polacca, ottava testa di serie, ha dominato Iva Jovic in due set con il punteggio di 6-1 6-3, dimostrando una concentrazione e una tecnica al top.

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Swiatek e Zheng proseguono nel torneo

Iga Swiatek ha continuato la sua striscia positiva al WTA Pechino 2026, battendo Iva Jovic in due set con il punteggio di 6-1 6-3 in poco di un’ora e mezza. La polacca, ottava testa di serie, ha dimostrato una leadership e una determinazione che le hanno permesso di proseguire nel torneo. Qinwen Zheng, invece, ha superato Alina Charaeva in tre set (6-1, 2-6, 6-4) dopo una battaglia di due ore e quattordici minuti. La tennista cinese affronterà ora Elina Svitolina, che ha eliminato Ann Li in due set (6-2, 6-3). Entrambe le giocatrici mostrano una forma al top e si preparano a nuovi test a breve termine.

Il WTA Pechino 2026 continua a regalare momenti di grande intensità e prestazioni al di sopra della media. Mertens, Swiatek e Zheng si sono distinte per una gestione ottimale del match e una tecnica al top, dimostrando come il torneo sia in mano a giocatrici di alto livello. Il prossimo passo per Mertens sarà il confronto con Swiatek, mentre Zheng si prepara a un altro test contro Svitolina. Il tabellone del WTA Pechino 2026 si sta sviluppando in modo interessante, con tante sorprese e prestazioni di alto livello.