Roberto Mancini ricorda Vialli: “Eravamo diversi e perfetti insieme, era speciale”

Roberto Mancini ha ricordato Gianluca Vialli sul palco del Cinema Fulgor di Rimini, durante la cerimonia del Premio Vialli Legend, dedicato all’ex calciatore e capodelegazione azzurro scomparso il 5 gennaio 2023 dopo anni di convivenza con un tumore. L’evento, organizzato a Rimini, ha visto il calcio italiano celebrare la vita e l’impegno di Vialli, con un’esperienza che ha unito sport, sensibilizzazione e solidarietà. Mancini, compagno di Vialli nella Sampdoria da calciatore e poi in azzurro nella sua prima gestione da ct, ha espresso emozioni profonde, ricordando il legame speciale che li univa.

Un legame speciale tra Mancini e Vialli

“Eravamo diversi e perfetti insieme, era speciale”, ha detto Mancini, ricordando l’amicizia con Vialli. Il commissario tecnico dell’Italia ha sottolineato come la diversità fosse un elemento chiave del loro rapporto: “Fossimo stati uguali, probabilmente non saremmo mai andati d’accordo. È stato il destino a farci incontrare”. La loro collaborazione in squadra e fuori dal campo ha creato un’atmosfera unica. Mancini ha anche ricordato come Vialli fosse una figura importante in Nazionale, sempre in grado di colpire con le sue parole durante i momenti di riflessione dopo cena. “Tutti lo ascoltavano, perché riusciva sempre a dire qualcosa che colpiva al cuore”, ha aggiunto.

Pubblicità

Un evento che unisce sport e solidarietà

La cerimonia del Premio Vialli Legend è stata preceduta da due giornate dedicate al calcio, all’inclusione e alla solidarietà, con la partecipazione delle “legend”, ex calciatori che hanno vissuto momenti significativi insieme a Vialli. Tra i partecipanti, ci sono stati compagni di squadra della Sampdoria e della Juventus, come Pagliuca, Mannini, Pellegrini, Ravanelli e Bonucci, che hanno condiviso ricordi e emozioni. L’evento ha visto anche la partecipazione di pazienti e famiglie, con un momento di grande commozione durante la visita all’ospedale Infermi di Rimini, dove sono stati salutati e abbracciati.

La presidente di “Oltre la Ricerca ODV”, Francesca Gabellini, ha raccontato l’esperienza dell’associazione, nata a Rimini nel 2012 dopo la scomparsa del marito Luca Signorotti, a causa di un tumore al pancreas. L’associazione, iscritta al Runts, opera per migliorare la conoscenza della patologia e i percorsi di diagnosi e cura, supportando pazienti e famiglie. I fondi raccolti attraverso un’asta online delle maglie autografate da club italiani saranno destinati a progetti di ricerca e supporto.

Il ricordo di Vialli è rimasto vivo non solo tra i tifosi, ma anche tra chi ha conosciuto la sua lotta contro la malattia. Mancini ha concluso con un messaggio di speranza: “Luca manca alla sua famiglia, ma se oggi siamo qui, con tutte queste persone a ricordarlo, significa che rimarrà una leggenda, resterà nella mente di tutti e sarà ancora vivo anche tra 50 anni”. L’evento a Rimini ha rappresentato un momento di condivisione e riflessione, unendo il calcio e la solidarietà in un’esperienza unica e significativa.