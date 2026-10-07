Messi chiude la carriera in nazionale: “Orgoglioso di questi 20 anni”

Lionel Messi ha concluso la sua carriera in nazionale dopo 20 anni di appartenenza all’Argentina, con un’ultima partita che ha visto il numero 10 della Selección vincere 3-0 contro il Benin in un match amichevole d’addio, disputato allo stadio Monumental di Buenos Aires. Dopo la vittoria, il campione del mondo del 2022 ha espresso il suo “grandissimo orgoglio” per aver indossato la maglia dell’Albiceleste per oltre due decenni. “Non ho altro che ringraziamenti”, ha detto Messi, sottolineando l’importanza del legame con la sua squadra nazionale.

Un addio emozionante e pieno di gratitudine

La partita, che ha visto Messi segnare il gol decisivo, è stata un momento emozionante per i tifosi argentini, che hanno riempito lo stadio Monumental con oltre 80.000 spettatori. Il calciatore, che lascia la scena internazionale a 39 anni, ha espresso profonda gratitudine per il suo viaggio con la maglia dell’Argentina. “È stato un grandissimo orgoglio per me difendere questa maglia”, ha dichiarato dopo la vittoria, sottolineando il valore simbolico del suo contributo alla squadra.

Pubblicità

Un legame duraturo e un addio difficile

La decisione di Messi di non tornare più a giocare in nazionale ha suscitato emozioni intense, con il calciatore stesso a riconoscere il dolore dell’addio. “Non tornare più sarà un grande dolore”, ha dichiarato il campione del mondo, rivelando l’intensità dei sentimenti legati alla sua carriera in maglia argentina. La sua decisione, annunciata in precedenza, ha trovato riscontri emotivi durante la partita, con tifosi e compagni di squadra che hanno espresso apprezzamento per il suo contributo.

Prima dell’ultimo tango, Messi ha condiviso sui social le sue sensazioni, parlando di “momenti speciali che mi mancheranno”. Queste parole hanno rafforzato l’impatto emotivo del suo addio, che si è svolto in un contesto di grande rispetto e apprezzamento da parte del pubblico e della squadra. La sua carriera in nazionale, lunga 20 anni, rappresenta un traguardo significativo per il calcio argentino e per la sua stessa storia personale. La partita ha rappresentato non solo un momento di chiusura, ma anche un’occasione per celebrare l’immenso contributo di Messi alla squadra. Il suo legame con l’Argentina è stato un elemento chiave del suo successo, e il suo addio ha segnato l’inizio di una nuova fase nella sua vita. Con il suo ultimo gol in nazionale, Messi ha lasciato un’impronta indelebile nel calcio argentino, unico e irripetibile.

La sua carriera in maglia argentina è stata un’esperienza unica, caratterizzata da successi senza precedenti e da un legame profondo con la sua patria. Messi ha dimostrato orgoglio e gratitudine per il suo viaggio, che ha visto la Selección raggiungere traguardi straordinari grazie al suo talento e alla sua dedizione. La sua partenza segna l’inizio di un nuovo capitolo, ma il suo contributo resterà per sempre scritto nella storia del calcio argentino.