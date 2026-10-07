Paddy, moglie di Marcos Llorente: “Se fosse omosessuale, non si nasconderebbe mai”

Paddy Charlotte Noarbe, moglie del centrocampista del Real Madrid Marcos Llorente, ha espresso le sue opinioni su come la società tratta l’orientamento sessuale, in un’intervista alla rivista spagnola Lecturas. La donna ha sottolineato come la discriminazione nei confronti delle persone omosessuali rimanga un problema persistente, anche nel mondo del calcio. “Se fosse omosessuale, non si nasconderebbe mai”, ha detto Paddy, sottolineando come le relazioni tra uomini non dovrebbero essere oggetto di attenzione o di commenti pubblici.

Discriminazione e stereotipi

La moglie di Llorente ha espresso preoccupazione per il modo in cui la comunità calcistica e i media trattano la questione dell’orientamento sessuale. “Mi è dispiaciuto che alcuni abbracci tra uomini siano diventati notizie che mettono in discussione la loro orientazione sessuale”, ha commentato. Paddy ha anche sottolineato come la società continui a considerare l’omosessualità come qualcosa da scoprire o da segnalare, piuttosto che come una realtà naturale. Se sei omosessuale, bésati, vivi l’amore e vivilo come ti piace, ha aggiunto, sottolineando l’importanza di accettare le differenze.

Pubblicità

Le accuse di manipolazione

Paddy ha anche parlato di come, in alcuni casi, si creino false informazioni per danneggiare la reputazione di Llorente. “Una volta hanno modificato una sua intervista con l’aiuto dell’intelligenza artificiale per farlo apparire come un terraplanista”, ha spiegato, riferendosi a un episodio in cui le sue dichiarazioni sono state alterate. Me rido, ma mi spaventa ciò che si può inventare oggi sui social e nei media, ha concluso, mostrando preoccupazione per la diffusione di notizie false. La moglie del giocatore ha inoltre espresso la sua felicità per il successo di Llorente al Mondiale, ricordando come il momento sia stato emozionante per la coppia. “Marcos non si preoccupa delle opinioni altrui”, ha detto, sottolineando come il calciatore abbia una forte personalità e non si lasci influenzare da pregiudizi esterni. Paddy ha quindi chiesto maggiore accettazione e rispetto verso le persone, indipendentemente dal loro orientamento sessuale.

Le dichiarazioni di Paddy riflettono una crescente consapevolezza su temi di discriminazione e accettazione, anche nel mondo del calcio. La moglie di Llorente ha espresso la sua speranza che le persone possano vivere la loro vita senza dover nascondere la loro identità. Se fosse omosessuale, non si nasconderebbe mai, ha ripetuto, sottolineando l’importanza di una società più inclusiva e rispettosa. La sua voce, pur non essendo ufficiale, rappresenta un dibattito sempre più presente nel mondo dello sport e nella società civile. Paddy ha quindi chiesto maggiore sensibilità e rispetto verso le differenze, in un contesto in cui l’orientamento sessuale è ancora un tema sensibile e spesso oggetto di discriminazione.

Paddy Charlotte Noarbe, moglie di Marcos Llorente, parla apertamente sull’orientamento sessuale.

La donna critica il modo in cui la società tratta l’omosessualità.

Paddy ha anche denunciato la manipolazione di interviste per danneggiare la reputazione di Llorente.