I tre ultimi campioni del 2010 senza squadra e in attesa di annunci

Dopo l’annuncio della ritirata di Pedro Rodríguez, rimangono solo tre ex giocatori del Mondiale 2010 che non hanno ancora ufficializzato la loro decisione di lasciare il calcio: Sergio Ramos, Javi Martínez e Juan Mata. David Silva, invece, ha recentemente firmato con un club hongkonghese. I tre atleti, tutti ex membri della squadra spagnola che vinse il torneo in Sud Africa, sono liberi e attendono di essere ingaggiati o di annunciare la loro ritirata. La situazione dei tre è in attesa di sviluppi, con la possibilità che possano ufficializzare la loro decisione in prossimità del mercato invernale.

Un futuro incerto per i tre ex campioni

Sergio Ramos, 40 anni, ha concluso la sua carriera con i Rayados de Monterrey nel dicembre 2025, ma non ha ancora annunciato la sua ritirata. L’attaccante, noto per la sua longevità e la sua leadership, ha avuto diverse possibilità di proseguire la carriera, tra cui un’ipotesi di trasferimento al Sevilla, ma l’operazione è rimasta senza riscontro. Al momento, Ramos è in attesa di un’offerta o di un annuncio formale. Nonostante le speculazioni, non ha ancora ufficializzato la sua decisione. Javi Martínez, 38 anni, ha lasciato il Qatar SC per unirsi al Al-Bidda, squadra della seconda divisione qatara, ma ha anche iniziato un ruolo di ambasciatore per il Bayern. Juan Mata, 38 anni, ha giocato in Australia per due anni e ha recentemente partecipato a un evento speciale a Munic, ma il suo futuro è ancora in sospeso.

Pubblicità

Un mercato in attesa di decisioni

Nonostante siano liberi, i tre ex giocatori non hanno ancora firmato con un club e non hanno ufficializzato la loro ritirata. Alcuni analisti ritengono che potrebbero annunciare la loro decisione in prossimità del mercato invernale, ma non è escluso che possano decidere di proseguire la carriera già in questa stagione. La situazione dei tre è seguita con attenzione, soprattutto per il loro ruolo storico come membri della squadra spagnola che vinse il Mondiale 2010. La loro decisione potrebbe influenzare il mercato e la loro carriera futura.

Javi Martínez, 38 anni, ha lasciato il Qatar SC per unirsi al Al-Bidda, squadra della seconda divisione qatara, ma ha anche iniziato un ruolo di ambasciatore per il Bayern. Ha partecipato a un evento speciale a Munic, dove il Café Nymphenburg è diventato la ‘Taberna Martínez’ per un breve periodo. Juan Mata, 38 anni, ha giocato in Australia per due anni e ha recentemente partecipato a un evento speciale a Munic, ma il suo futuro è ancora in sospeso. Sergio Ramos, 40 anni, ha concluso la sua carriera con i Rayados de Monterrey nel dicembre 2025, ma non ha ancora annunciato la sua ritirata.

La loro attuale situazione rappresenta un momento di transizione per i tre ex giocatori, che hanno vissuto un’esperienza unica come membri della squadra che vinse il Mondiale 2010. Mentre attendono di ricevere un’offerta o di annunciare la loro ritirata, il loro futuro rimane in sospeso, con la possibilità di un’uscita definitiva o di un ritorno al calcio. La loro storia, però, rimane legata al successo del 2010 e al loro ruolo nella squadra spagnola.