Mattia Bellucci sconfitto da Zhou Yi a Shanghai: niente derby con Musetti

Al secondo turno del torneo ATP Masters 1000 di Shanghai 2026, Mattia Bellucci ha subito la sconfitta contro la wild card cinese Zhou Yi, privandosi del derby con Lorenzo Musetti. La partita, giocata in condizioni di equilibrio, si è conclusa con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-6 (4), dopo due ore e 46 minuti di gioco. La vittoria di Zhou Yi ha reso impossibile il confronto tra due italiani, che avevano suscitato attenzione per la loro presenza in campo.

Un match equilibrato ma senza risultati per Bellucci

La partita ha visto un confronto a lungo equilibrato, con Zhou Yi e Mattia Bellucci che si sono scambiati vantaggi e svantaggi. Nella prima parte del match, l’azzurro ha avuto diverse opportunità di break, ma non è riuscito a sfruttarle. Nel settimo game, Bellucci ha concesso due palle break consecutive sul 15-40, ma ha poi risalito con quattro punti consecutivi per salvare il set. Tuttavia, nel decimo game, sotto 4-5, l’italiano si è fatto trascinare ai vantaggi, concedendo un set point che Zhou Yi ha sfruttato per chiudere il primo set sul 6-4 in 53 minuti.

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La seconda parte del match ha visto un controllo del gioco da parte del cinese. Nella frazione decisiva, i primi game sono stati dominati dai servizi, con il cinese che ha avuto il primo sussulto nel settimo game. Bellucci ha risalito con quattro punti, ma non è riuscito a togliere la battuta al suo avversario. Nel dodicesimo game, Zhou Yi ha portato il punteggio sul 30-0, ma Bellucci ha rimontato e si è procurato un match point, che però il cinese ha annullato.

Un tiebreak in equilibrio e un’altra sconfitta per Bellucci

Si è andato al tiebreak, dove Zhou Yi ha iniziato con un vantaggio di 2-0, ma Bellucci ha impattato sul 2-2. Il cinese ha poi ripreso il controllo, portandosi sul 5-2, ma l’azzurro ha accorciato fino al 4-5. Zhou Yi ha mantenuto i due servizi e ha chiuso il match sul 7-4 dopo un’ora e quattordici minuti di gioco. Le statistiche sottolineano l’equilibrio del match: Zhou Yi ha totalizzato 107 punti contro i 105 di Bellucci, con un vantaggio di 35-21 nei punti vincenti, ma anche un maggior numero di errori non forzati, 43-36.

La sconfitta non ha modificato le prospettive del torneo, ma ha reso impossibile il derby con Lorenzo Musetti. Il match ha visto un confronto equilibrato, con entrambi i giocatori che hanno dato il loro meglio. Zhou Yi, con la sua vittoria, si prepara a sfidare il numero 24 del seeding tra due giorni, mentre Bellucci dovrà riflettere sulle sue opportunità future. La partita ha visto un’altra vittoria di Zhou Yi, che ha dimostrato di essere un avversario difficile da battere. La sua capacità di mantenere il controllo del gioco e di sfruttare le opportunità ha portato alla vittoria. Bellucci, pur non riuscendo a vincere, ha dato prova di resistenza e di capacità di rimonta, ma non è riuscito a portare a casa il match.

Match tra Mattia Bellucci e Zhou Yi a Shanghai 2026

Vittoria di Zhou Yi sul punteggio di 6-4, 3-6, 7-6 (4)

Non ci sarà il derby tra Bellucci e Musetti

La partita ha visto un confronto equilibrato, con entrambi i giocatori che hanno dato il loro meglio. Zhou Yi, con la sua vittoria, si prepara a sfidare il numero 24 del seeding tra due giorni, mentre Bellucci dovrà riflettere sulle sue opportunità future. Il risultato non ha modificato le prospettive del torneo, ma ha confermato la competitività del campo di Shanghai 2026.