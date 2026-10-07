Stefania Corna, pallavolista bergamasca, scomparsa a 35 anni dopo una lunga malattia

La pallavolo italiana è in lutto per la scomparsa di Stefania Corna, palleggiatrice bergamasca che ha giocato in Serie A1 e con la Nazionale. La notizia, diffusa oggi, ha sconvolto il mondo del volley, che ha espresso profondo cordoglio per la morte della giocatrice, avvenuta a soli 35 anni dopo una lunga malattia. Corna, nata a Bergamo, ha costruito una carriera eccezionale, vestendo le maglie di squadre di alto livello e rappresentando l’Italia in importanti competizioni internazionali.

Un percorso di successi e dedizione

Stefania Corna ha iniziato il suo cammino nel settore giovanile della Foppapedretti, dove ha messo le basi per una carriera di alto livello. Dopo aver conquistato due Europei con la Nazionale juniores nel 2006 e nel 2008, ha raggiunto la squadra maggiore, esordendo con le azzurre il 7 giugno 2011, in una partita contro Cuba al Montreux Volley Masters. La sua carriera ha visto la partecipazione a diverse squadre, tra cui Milano, Parma, Pavia, Giaveno, Casalmaggiore, Montichiari e Scandicci, dimostrando una versatilità e una professionalità riconosciute a livello nazionale. La sua carriera è stata segnata da un forte legame con la squadra azzurra, che ha visto Corna rappresentare l’Italia in numerose competizioni. La sua dedizione e la sua abilità hanno reso la sua carriera un esempio di impegno e passione, tanto apprezzato nel mondo del volley.

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Un legame profondo con la Nazionale

La sua passione per la pallavolo si è tradotta in un legame speciale con la squadra azzurra. L’esordio con le azzurre, avvenuto nel 2011, segnò l’inizio di un percorso che ha visto Corna rappresentare l’Italia in numerose competizioni. La sua dedizione e la sua abilità hanno reso la sua carriera un esempio di impegno e passione, tanto apprezzato nel mondo del volley. La FIPAV ha espresso il proprio cordoglio stringendosi attorno alla famiglia dell’ex pallavolista. Il presidente Giuseppe Manfredi, i vicepresidenti Elio Sità e Massimo Sala, il segretario generale Stefano Bellotti e tutto il Consiglio Federale hanno espresso profondo dolore per la scomparsa di Stefania Corna. La morte di Corna rappresenta una perdita non solo per il mondo del volley, ma per l’intera comunità sportiva italiana.

I funerali di Stefania Corna si terranno venerdì 9 ottobre alle ore 10 nella chiesa di San Giorgio Martire a Boltiere, in provincia di Bergamo. La scomparsa di Stefania Corna ha suscitato un grande dolore nel mondo della pallavolo, che ha visto in lei una figura di riferimento. La sua storia, fatta di sacrifici, successi e dedizione, rimarrà un ricordo indelebile per chi l’ha conosciuta e per chi ha seguito la sua carriera.

Stefania Corna, nata a Bergamo, ha giocato in Serie A1 e con la Nazionale

Ha vinto due Europei con la Nazionale juniores nel 2006 e 2008

Ha esordito con le azzurre il 7 giugno 2011

I funerali si terranno venerdì 9 ottobre a Boltiere

La morte di Stefania Corna rappresenta una perdita significativa per il mondo del volley, ma il suo legato con la pallavolo rimarrà un ricordo duraturo. La sua carriera, fatta di dedizione e successi, continuerà a essere un esempio per chi ama questo sport.