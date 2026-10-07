Zielinski: “L’Inter vuole vincere la Champions, siamo molto forti”

Piotr Zielinski, centrocampista dell’Inter, ha espresso l’ambizione della squadra di vincere la Champions League, sottolineando la forza e la qualità della squadra. Dopo lo scudetto conquistato lo scorso anno e il tricolore con il Napoli, il polacco ha ribadito che il sogno è vincere la massima competizione europea. “Noi abbiamo questo sogno: vincere la Champions League, è il massimo”, ha detto Zielinski a margine del Premio Gentleman a Milano. Il giocatore, in nerazzurro dal 2024, ha anche ricordato che la squadra ha dimostrato la sua forza anche a Madrid, nonostante la sconfitta.

Forza e ambizione della squadra

Zielinski ha sottolineato che l’Inter è una squadra molto forte e che può arrivare fino in fondo. “Abbiamo una squadra molto forte, quindi si può arrivare fino in fondo”, ha aggiunto il giocatore. L’obiettivo, però, non è solo la Champions, ma anche lo scudetto. “Noi guardiamo a noi stessi, cerchiamo di vincere più partite possibile e speriamo di rivincere lo scudetto”, ha dichiarato. La lotta per il titolo sarà probabilmente tra Roma, Napoli, Juventus e Milan, ma l’Inter punta a fare meglio dell’anno scorso. La squadra ha dimostrato di essere in grado di competere a livello europeo. Zielinski ha anche parlato della qualità della squadra e della capacità di controllare il gioco. “Non è da tutti andare al Bernabeu e comandare, tenere il possesso e costruire occasioni”, ha sottolineato. L’Inter, però, non si sbilancia sulla possibile rivale scudetto. “Si vedrà più avanti”, ha detto, mantenendo una posizione prudente ma ambiziosa.

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Concentrarsi su se stessi

Nonostante la sconfitta, Zielinski ha espresso una consapevolezza della forza della squadra. “Purtroppo l’abbiamo persa, ma c’è consapevolezza: siamo forti e l’abbiamo dimostrato anche a Madrid”, ha concluso. L’Inter, con la sua ambizione e la sua qualità, punta a fare meglio dell’anno scorso e a raggiungere traguardi importanti in Champions League e in Serie A. L’Inter si concentra sulle partite e sulle sue possibilità. Il centrocampista ha anche ricordato che la squadra si concentra su se stessa e sulle partite che dovrà giocare. “Vogliamo fare meglio dell’anno scorso”, ha detto Zielinski, mostrando una determinazione che si sposa con l’ambizione di vincere la Champions League e di ripetere il successo dello scudetto.

La squadra, con la sua forza e la sua ambizione, punta a raggiungere traguardi importanti in entrambe le competizioni. Zielinski ha ribadito che l’Inter vuole vincere la Champions League e che è molto forte, anche se la strada sarà difficile. “Non è semplice, lo sappiamo: ce la metteremo tutta, vedremo alla fine dove arriveremo”, ha concluso il giocatore, mostrando una determinazione e una fiducia nella squadra.