Ramon Vega annuncia candidatura a presidente della FIFA, sfidando Infantino

Ramon Vega ha annunciato la sua intenzione di candidarsi a presidente della FIFA, mettendo in gioco la leadership di Gianni Infantino. L’ex difensore svizzero, con una carriera nel calcio europeo e un’esperienza nel settore finanziario, ha dichiarato di voler portare riforme e modernizzazione all’organizzazione internazionale. La candidatura dovrà essere presentata entro il 18 novembre 2026, con la votazione prevista il 18 maggio 2027 a Rabat, in Marocco.

candidatura a presidente della fifa

Vega, 55 anni, è la prima persona a posizionarsi come possibile avversario di Infantino nelle elezioni del 2027. L’ex giocatore, che ha vestito la maglia della Svizzera in 29 occasioni, ha lasciato il calcio nel 2004 e ha lavorato nel settore finanziario. In una dichiarazione rilasciata alla BBC, ha spiegato che la sua candidatura nasce da un impegno personale: “Mi presento per riunire la famiglia del calcio e portare avanti una riforma e una modernizzazione della FIFA, restaurare la sua stabilità e credibilità e ricostruire la fiducia che il nostro sport necessita urgentemente”.

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Il calcio non appartiene solo alle istituzioni

Vega ha sottolineato che il calcio non appartiene solo ai presidenti, alle confederazioni o alle amministrazioni, ma è un sport che appartiene alla gente. “Il calcio va oltre, è il sport della gente”, ha affermato. Ha criticato la presidenza attuale, dicendo che essa ha danneggiato la credibilità della FIFA e che è necessario fermare questa situazione prima che peggiori. La sua candidatura rappresenta un cambiamento di rotta rispetto al modello attuale, con un focus su trasparenza e rinnovamento.

infantino e la sua reelezione

Intanto, Gianni Infantino ha confermato la sua intenzione di ricandidarsi. Nonostante la polémica legata alla sua proposta di vendita di partecipazioni nella Coppa del Mondo e le richieste di dimissioni da parte di diversi enti, il presidente attuale ha dichiarato che si presenterà nuovamente. La sua candidatura è vista come una continuazione del percorso intrapreso, con l’obiettivo di mantenere la leadership della FIFA. Le elezioni del 2027 saranno un momento cruciale per il calcio mondiale, con due candidati che rappresentano visioni diverse. Vega, con la sua esperienza nel settore finanziario, propone un approccio più strutturato e trasparente, mentre Infantino si basa su un modello di espansione e modernizzazione. La decisione di presentarsi a entrambi i candidati potrebbe influenzare il futuro del calcio globale.

Vega ha anche sottolineato l’importanza di un calcio più inclusivo e accessibile, affermando che il calcio deve appartenere a tutti, non solo a pochi privilegiati. La sua candidatura ha suscitato interesse nel settore, con molti che vedono in lui una figura capace di rilanciare l’immagine della FIFA. La competizione tra i due candidati potrebbe portare a un dibattito acceso sul futuro del calcio internazionale. La campagna elettorale si avvia, con Vega che si presenta come un’alternativa concreta a Infantino. La sua esperienza nel settore finanziario e la sua visione del calcio come sport di massa potrebbero rappresentare un cambiamento significativo per l’organizzazione mondiale. La decisione di presentarsi a entrambi i candidati potrebbe influenzare il futuro del calcio globale.