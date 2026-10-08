Agoumé: “Fofana ha firmato con il Sevilla e non lo credevo”

Lucien Agoumé, centrocampista del Sevilla, ha raccontato come non avesse creduto alla notizia del trasferimento di Fofana. “Quando firmò, che erano le dodici di notte, non mi ero ancora reso conto del suo trasferimento e lui mi chiamò per dirmelo, erano le dodici e cinque, e non ci credevo”, ha detto. Il francese ha espresso la sua sorpresa e la sua soddisfazione per l’arrivo del nuovo compagno. Il sostegno della tifoseria è un elemento chiave per il successo del club. Agoumé ha sottolineato l’importanza del sostegno della tifoseria, che ha giocato un ruolo cruciale nella crescita del Sevilla. “La gente vede i partiti e lo dice. Seguramente è un momento molto buono del team con i risultati che stiamo ottenendo e può essere che la gente gli dia più peso a ciò che faccio perché prima non era così male”, ha commentato. L’effetto Fofana, come lo ha chiamato Agoumé, ha avuto un impatto significativo sul gruppo.

Integrazione dei nuovi giocatori

Il giocatore ha anche parlato dell’integrazione dei nuovi compagni, sottolineando come i giocatori arrivati più tardi abbiano trovato rapidamente il loro posto nel gruppo. “Alcuni sono arrivati più tardi, ma quelli che abbiamo avuto da più tempo hanno cercato di integrarli velocemente e si nota. Sul campo si vede il loro rendimento e fanno ciò che sanno fare. Non c’è bisogno di dirgli niente, basta metterli nel gruppo e fargli sentire bene”, ha spiegato Agoumé. La squadra si muove in modo coeso e determinato.

Pubblicità

Agoumé ha espresso la sua soddisfazione per la decisione di rimanere al Sevilla, nonostante le offerte di Premier League e Arabia Saudita. “Tutto ciò che mi interessa è giocare a calcio, divertirmi con i compagni e basta”, ha detto. L’attaccante ha anche sottolineato l’importanza di competere fino alla fine, come richiesto dal suo allenatore. “Il nostro allenatore ci chiede sempre di competere fino in fondo, indipendentemente dal rivale. Fare così è l’unico modo per raggiungere i nostri obiettivi”, ha concluso.

Il sostegno della tifoseria, l’integrazione dei nuovi giocatori e la determinazione del team hanno contribuito al successo del Sevilla. Agoumé, con la sua esperienza e la sua leadership, continua a giocare un ruolo chiave nel gruppo, contribuendo al successo del club. La stagione si sta sviluppando in modo positivo, con risultati che riflettono l’impegno di tutti i giocatori e del team. La tifoseria, sempre presente e supportiva, è un elemento fondamentale per il successo del club. Il futuro del Sevilla sembra promettente, con nuovi giocatori che si integrano bene e un gruppo che si muove in modo coeso e determinato.