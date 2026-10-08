Manolo González: “Sono forte e convinto di invertire la situazione”

Manolo González, tecnico dell’Espanyol, ha espresso fiducia e determinazione dopo due risultati non positivi, sottolineando la necessità di migliorare la squadra e invertire la situazione. L’allenatore ha sottolineato che non si tratta di correre, ma di correre meglio, e che il problema risiede in situazioni che si ripetono e che richiedono un lavoro più attento. L’Espanyol, che gioca domani contro il Málaga, ha bisogno di punti per tornare in corsa e recuperare le buone sensazioni perse negli ultimi match. Ha espresso la sua convinzione di poter invertire la situazione e di dare il massimo.

La fiducia nel gruppo e nel lavoro

Manolo González ha espresso la sua convinzione di poter invertire la situazione, sottolineando che la squadra è pronta a dare il massimo. L’allenatore ha anche ringraziato la fiducia e il sostegno di Monchi, il direttore sportivo, e ha parlato del ritorno di Javi Hernández, che è già in condizioni di giocare. González ha anche menzionato che la squadra ha già provato modifiche tattiche per migliorare sia in difesa che in attacco, cercando di trovare un equilibrio migliore. Ha sottolineato che il lavoro deve essere al massimo e che si cerca soluzioni per migliorare.

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La pressione e la gestione delle critiche

L’allenatore ha riconosciuto la presenza della pressione fin dal suo arrivo, ma ha sottolineato che è una situazione normale e che la squadra deve imparare a conviverci. González ha anche parlato delle critiche, dicendo che se si perde come contro l’Elche, è normale che ci siano commenti negativi, ma ha espresso la sua convinzione che il gruppo possa migliorare. L’Espanyol, inoltre, non è l’unico club a vivere questa situazione, e la pressione non è solo legata al Málaga, ma a tutta la competizione. Ha riconosciuto che la pressione è sempre presente e che si deve imparare a conviverci.

Manolo González ha anche parlato del ruolo dei leader all’interno della squadra, sottolineando che non si tratta solo di urlare, ma di avere una leadership basata su personalità e calma. Ha citato Javi Hernández come un esempio di giocatore che, pur non essendo visto come un leader, si comporta in modo responsabile e cerca sempre il pallone. L’allenatore ha anche menzionato che il Málaga è un avversario pericoloso, ma che non si basa solo sulla posizione in classifica, ma sulla sua capacità di giocare bene. Ha sottolineato che il lavoro deve essere al massimo e che si cerca soluzioni per migliorare.

Con l’obiettivo di recuperare le buone sensazioni e migliorare la squadra, Manolo González si prepara a fronteggiare il prossimo match con la convinzione che il gruppo possa dare il meglio di sé. L’Espanyol, purtroppo, ha bisogno di risultati positivi per tornare in corsa e dimostrare che può competere a livello di Primera División. Ha espresso la sua convinzione di poter invertire la situazione e di dare il massimo.