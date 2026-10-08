Azzurre in giro per l’Europa e negli Stati Uniti: chi seguiranno nei prossimi mesi

Il basket femminile italiano si allarga sempre di più al mercato internazionale, con diverse giocatrici azzurre che hanno scelto di giocare all’estero o in università statunitensi. Tra le figure più attese, si segnalano nomi di spicco che si stanno affermando in contesti di alto livello. Dalla Spagna alla Turchia, dalla Germania alla Svizzera, fino alle squadre NCAA Division I negli Stati Uniti, le italiane si stanno imponendo in contesti diversi e spesso di grande prestigio. Tra le giocatrici da seguire, spiccano Vittoria Blasigh e Eleonora Villa, due figure chiave per il futuro della squadra azzurra.

Le azzurre in giro per l’Europa

Il mercato europeo ha visto l’ingresso di diverse giocatrici azzurre, che hanno scelto di giocare in squadre di alto livello. Martina Fassina, ad esempio, si è trasferita alla Perfumerías Avenida in Spagna, seguendo la strada di giocatrici come Laura Spreafico. Alessandra Orsili, invece, ha scelto di giocare al Cadi La Seu, una squadra con un forte background in Spagna. Elisa Penna, già in passato considerata una delle migliori opzioni azzurre, si è trasferita in Turchia, alla Emlak Konut, una squadra con grandi ambizioni. Beatrice Del Pero e Elisa Pinzan hanno trovato spazio in Germania e Polonia, rispettivamente, con squadre che si stanno affermando a livello continentale.

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Le scelte di squadre come la Emlak Konut in Turchia rappresentano un passo importante per giocatrici come Elisa Penna.

Le azzurre negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti, le giocatrici azzurre si stanno affermando in contesti universitari di alto livello. Tra le più gettonate, si segnala Vittoria Blasigh, che gioca per la UCF, una squadra con un forte background nella NCAA Division I. Eleonora Villa, invece, ha scelto di giocare per la Washington State, dove si sta imponendo come una delle migliori giocatrici del college. Altre figure di interesse sono Candy Edokpaigbe, che si è trasferita a San Francisco, e Cristina Osazuwa, ex giocatrice della Geas, che ha trovato spazio a Kansas State. Altre giocatrici come Nicole Torresani, Martina Fantini e Sofia Ceppellotti si stanno affermando in squadre come VCU, Arizona State e Texas State, rispettivamente.

La scelta di giocare in NCAA Division I rappresenta un passo importante per le giocatrici che mirano a un futuro professionistico.

Le opportunità anche al di sotto della Division I

Nonostante la maggior parte delle giocatrici azzurre si sia trasferita in contesti di alto livello, anche quelle che giocano al di sotto della Division I possono offrire interessanti opportunità. Alcune giocatrici, come Francesca Baldassarre, si sono buttate nella mischia con coraggio, scegliendo squadre come Virginia Tech, dove si stanno affermando come figure di spicco. Altre, come Ludovica Sammartino, si stanno imponendo in contesti come Mississippi State, dove si stanno costruendo un futuro solido. Anche le squadre NCAA Division II e NJCAA offrono opportunità di crescita, con giocatrici come Martina Garofalo, Sara Moretti e Camilla Satori che si stanno affermando in contesti diversi.

Le scelte delle giocatrici azzurre in giro per l’Europa e negli Stati Uniti rappresentano un’importante opportunità per il basket italiano, che si sta aprendo a nuovi orizzonti. Con tante figure di spicco in giro per il mondo, il futuro del basket femminile italiano sembra più promettente che mai.