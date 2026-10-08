Una giocatrice spagnola dedica un video a Messi, che commuove l’Argentina e piace a Agüero

Una giocatrice spagnola ha creato un video dedicato a Lionel Messi, che ha suscitato emozioni in Argentina e ha ricevuto un like da parte di Kun Agüero. Julia Paz Dupuy, giocatrice di fútbol sala del A.E. Penya Esplugues, ha pubblicato un video che si è diffuso rapidamente in Argentina. Il video, che mostra la passione e l’ammirazione per Messi, ha commosso molti spettatori e ha suscitato reazioni emotive. Julia ha riconosciuto in un’intervista a Catalunya Radio che ha guardato quasi 1.000 gol di Messi per creare il video, e che la voce narrante è la sua. Il video è stato condiviso su Instagram con la dedica: “Leo, volevo scriver ti prima che te ne andassi”.

Un tributo personale a Messi

Julia Paz Dupuy, giocatrice di fútbol sala e internazionale con l’Argentina, ha dedicato un video a Messi, che ha suscitato reazioni emotive in tutto il Paese. Il video, che mostra la passione e l’ammirazione per il numero 10 dell’Argentina, è diventato virale in Argentina. La giocatrice ha riconosciuto in un’intervista a Catalunya Radio che ha guardato quasi 1.000 gol di Messi per creare il video, e che la voce narrante è la sua. Il video è stato condiviso su Instagram con la dedica: “Leo, volevo scriver ti prima che te ne andassi”. La sua dedica ha suscitato emozioni e ha ricevuto un like da parte di Kun Agüero, ex attaccante dell’Argentina e ex compagno di squadra di Messi.

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Un legame tra passato e presente

Il video di Julia Paz Dupuy ha suscitato un forte legame tra il passato e il presente del calcio argentino. Messi, simbolo del calcio mondiale, ha ricevuto un tributo personale da una giocatrice spagnola, che ha condiviso la sua passione e il suo rispetto per il campione. La dedica di Julia ha suscitato reazioni emotive in Argentina, dove Messi è considerato un simbolo nazionale. Il video ha ricevuto un like da Kun Agüero, ex attaccante dell’Argentina e ex compagno di squadra di Messi, che ha espresso il suo apprezzamento per la dedica. La sua reazione ha ulteriormente rafforzato il legame tra i due ex compagni di squadra.

Il video ha suscitato un forte interesse in Argentina e ha ricevuto un like da Kun Agüero. La dedica di Julia ha suscitato emozioni e ha rafforzato il legame tra i due ex compagni di squadra. Il video, che mostra la passione e l’ammirazione per Messi, è diventato virale e ha suscitato reazioni emotive in tutto il Paese. La sua dedica ha suscitato un forte interesse e ha rafforzato il legame tra il passato e il presente del calcio argentino.

Julia Paz Dupuy ha dedicato un video a Messi, che ha suscitato reazioni emotive in Argentina. Il video, che mostra la passione e l’ammirazione per il numero 10 dell’Argentina, è diventato virale e ha ricevuto un like da Kun Agüero. La sua dedica ha suscitato un forte interesse e ha rafforzato il legame tra i due ex compagni di squadra. Il video ha suscitato un forte interesse e ha rafforzato il legame tra il passato e il presente del calcio argentino.