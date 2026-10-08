Conmebol invita Messi a giocare la Libertadores, il “unico che gli manca”

Il presidente della Conmebol, Alejandro Domínguez, ha rivolto un invito a Lionel Messi a giocare la Copa Libertadores, definendo questa competizione come “il solo titolo che gli manca” per completare la sua carriera internazionale. L’annuncio è arrivato durante un incontro con Messi al termine del suo ultimo match con la selezione argentina, dove ha concluso la sua era con un gol di rigore e due assist, contribuendo alla vittoria per 3-0 contro il Benin. Domínguez, in un video pubblicato sui suoi social, ha chiesto a Messi se accettasse il “desafío” di giocare la Libertadores, ma il campione argentino ha risposto in silenzio.

Un traguardo irraggiungibile

Domínguez ha sottolineato che la Copa Libertadores rappresenta l’ultimo traguardo mancante per Messi, che ha vinto quasi ogni titolo internazionale. “Creo che lo único que le falta è jugar la Libertadores”, ha detto il presidente paraguayo, riferendosi al fatto che Messi non ha mai giocato la competizione continentale più prestigiosa del Sud America. L’invito è arrivato durante un incontro casuale tra i due, in un momento in cui Messi ha concluso la sua carriera con la maglia azzurra. La proposta di Domínguez ha suscitato interesse tra i tifosi e i media, che hanno visto in questa scena un momento unico e simbolico. Messi, pur non avendo dato una risposta formale, ha dimostrato di apprezzare l’invito, anche se non è chiaro se accetterà la sfida. La Copa Libertadores rimane un traguardo irraggiungibile per il campione argentino, ma il presidente della Conmebol ha voluto dare un’opportunità a un giocatore che ha già conquistato quasi tutto nel calcio internazionale.

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Il presidente della Conmebol ha rivolto un invito a Messi durante il suo ultimo match con la nazionale argentina.

Domínguez ha espresso un atteggiamento informale e amichevole, chiedendo a Messi se accettasse il “desafío” con un tono giocoso. “¿Me agarrás (aceptas) el desafío?” ha chiesto, mentre Messi ha mantenuto il silenzio, senza dare una risposta esplicita. L’atmosfera è stata caratterizzata da risate e rispetto reciproco, con Domínguez che ha riconosciuto il valore di Messi come giocatore e come simbolo del calcio mondiale.

Un momento di rispetto e di risate

Durante l’incontro, Domínguez ha mostrato un atteggiamento rispettoso e informale, riconoscendo il valore di Messi come atleta e come icona del calcio. L’invito non è stato formulato come una pressione, ma come un’opportunità per completare una carriera già straordinaria. La Copa Libertadores, pur essendo un traguardo importante, non è un obbligo, ma un’opportunità che la Conmebol ha voluto offrire a un giocatore che ha già conquistato quasi ogni titolo internazionale.

La proposta di Domínguez rappresenta un momento simbolico per Messi.

Se Messi accetterà l’invito, si aprirà una nuova pagina nella sua storia, ma per ora il silenzio del campione argentino lascia aperto il futuro di questa sfida. La Conmebol, con questa iniziativa, ha voluto dare un’opportunità a un giocatore che ha già conquistato quasi tutto nel calcio internazionale. La Copa Libertadores rimane un traguardo che potrebbe completare la sua carriera, ma per ora il destino di questa sfida è ancora in sospeso.