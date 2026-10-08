John Barnard e il divieto del vino ai meccanici: un episodio bruttissimo con i giornalisti italiani

John Barnard, il “Mago della Formula 1”, ha avuto un rapporto complesso con i giornalisti italiani, tanto che, secondo Giorgio Piola, ha persino vietato il vino ai meccanici della Ferrari. Un episodio bruttissimo, mai raccontato, ha segnato il rapporto tra l’ingegnere e la stampa italiana, come ha spiegato Piola durante un’intervista su Motor News, trasmissione su YouTube di OA Sport. L’episodio, che ha lasciato un segno profondo, è stato solo uno dei tanti momenti in cui Barnard ha dimostrato un atteggiamento estremamente duro nei confronti dei giornalisti.

Un rapporto difficile con la stampa italiana

Secondo Piola, Barnard aveva un preconcetto nei confronti dei giornalisti italiani, considerandoli meno professionali rispetto ai loro colleghi inglesi. Questo atteggiamento si è tradotto in un comportamento spesso ostile, tanto da portare a episodi di tensione. Tra questi, il divieto del vino ai meccanici della Ferrari, un gesto che ha suscitato commenti e dibattiti all’interno della squadra. “Era un preconcetto, e per esempio ha proibito il vino ai meccanici, il lambrusco, perché li considerava un po’ così, meno lavorativi dei meccanici inglesi”, ha spiegato Piola.

Pubblicità

Un episodio particolarmente drammatico ha avuto luogo durante una visita alla Gilford, l’antenna tecnologica di Barnard. Durante un incontro con un gruppo di giornalisti italiani selezionati, un giornalista ha rubato una lista di numeri di telefono e interfoni dei collaboratori di Barnard. L’episodio, che ha suscitato indignazione, ha portato a un gesto estremo da parte dell’ingegnere. “Ovviamente John Barnard quando scese giù se ne accorse subito e semplicemente ci sbatté fuori, non ricordo bene, ma credo che forse abbia usato anche un termine, forse ‘Animals’ o roba del genere, però era veramente furioso”, ha raccontato Piola.

Un ingegnere geniale ma difficile

Nonostante il suo atteggiamento ostile, John Barnard è stato un ingegnere di grande talento, capace di introdurre soluzioni tecniche rivoluzionarie. Tra le sue invenzioni più note, il cambio semiautomatico, che ha cambiato per sempre il modo di guidare le monoposto. “Barnard fu bravo a riprenderla, con l’aiuto dell’elettronica, perché era un cambio longitudinale con invece che dei selettori meccanici, degli attuatori elettroidraulici”, ha spiegato Piola. L’idea era stata provata anni prima da Gilles Villeneuve, ma solo grazie all’elettronica è diventata realtà. Il rapporto tra Piola e Barnard è stato unico, tanto che il giornalista ha raccontato di aver avuto accesso a informazioni riservate e di aver parlato con lui in albergo, senza l’approvazione dell’ufficio stampa. “Era molto geloso se qualcuno cercava di levare un po’ di meriti al suo lavoro”, ha detto Piola. Nonostante il carattere difficile, Barnard ha dimostrato attenzione alla sicurezza e al rispetto delle regole, come ha spiegato Piola durante l’intervista.