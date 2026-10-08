Pallamano: Italia, iniziano le qualificazioni per gli Europei 2028

L’Italia si prepara a iniziare il percorso di qualificazione per gli Europei 2028, con due partite chiave in programma nel mese di novembre. La nazionale maschile, guidata dal direttore tecnico Bob Hanning, affronterà la Slovacchia e il Belgio in due gare decisive per il raggiungimento del torneo continentale. Le partite saranno disputate rispettivamente il 5 e il 7 novembre, con la prima in casa a Conversano e la seconda in trasferta ad Hasselt. L’Italia, insieme alla Germania, farà parte del Gruppo 7, dove le prime due squadre di ogni pool otterranno direttamente il pass per gli Europei, che si svolgeranno dal 13 al 30 gennaio 2028 in Portogallo, Spagna e Svizzera.

Qualificazioni in vista per gli Europei 2028

Le due partite di novembre rappresentano un momento cruciale per la squadra azzurra, che dovrà affrontare avversari di alto livello. La gara contro la Slovacchia, in programma il 5 novembre alle ore 19.30, sarà giocata in casa, a Conversano. La seconda sfida, invece, si terrà il 7 novembre in trasferta ad Hasselt, alle ore 20.10. L’Italia dovrà gestire un trasferimento rapido nel centro Europa, con poco più di 24 ore effettive per riposare prima della partita. La squadra dovrà quindi concentrarsi su un calendario intenso, senza sottovalutare le sfide che si prospettano.

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Un percorso che si divide tra Mondiali e Europei

Il percorso della nazionale italiana si dividerà tra la preparazione per i Mondiali 2027 e le qualificazioni per gli Europei 2028. Il direttore tecnico Bob Hanning ha espresso soddisfazione per il sorteggio, che ha posizionato l’Italia in un gruppo competitivo. La squadra dovrà affrontare le sfide con determinazione, tenendo conto che le prime due squadre di ogni pool otterranno direttamente il pass per il torneo continentale. La squadra azzurra dovrà quindi giocare con la massima attenzione, cercando di ottenere risultati positivi in entrambe le partite.

Le partite di novembre saranno un test importante per la squadra, che dovrà dimostrare coesione e capacità di reazione. L’Italia, con il suo gruppo di giocatori e il supporto del direttore tecnico, dovrà affrontare le sfide con la consapevolezza che ogni risultato potrebbe incidere sulle possibilità di raggiungere gli Europei 2028. La preparazione per i Mondiali 2027, che si terranno a circa tre mesi di distanza, sarà comunque un obiettivo parallelo che richiederà attenzione e impegno.

Con il calendario in movimento, la squadra dovrà gestire al meglio le sfide che si prospettano, cercando di mantenere un livello di prestazioni costante. Le due partite di novembre saranno un primo passo importante per la squadra azzurra, che dovrà dimostrare di essere pronta a competere a livello continentale. La preparazione per gli Europei 2028 è iniziata, e l’Italia dovrà fare di tutto per raggiungere i prossimi obiettivi.