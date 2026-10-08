L’Olimpia Milano si trova in una situazione di crisi dopo la sconfitta contro il Maccabi Tel Aviv in Eurolega, con un punteggio di 97-79. La squadra, guidata da Peppe Poeta, ha subito la terza sconfitta europea in questa stagione, mettendo in evidenza una serie di problemi che riguardano sia la difesa che la capacità di reagire alle situazioni di vantaggio avversario. La partita, giocata a Belgrado, ha visto il Maccabi Tel Aviv dominare in modo netto, con un’efficacia offensiva e difensiva che ha lasciato senza risposta la squadra italiana.

Una prestazione incoerente e una difesa in difficoltà

La squadra di Poeta ha mostrato una mancanza di coerenza nel gioco, con un’alternanza di momenti di reazione e fasi di totale passività. Il Maccabi Tel Aviv, guidato da giocatori come Yam Madar e Bonzie Colson, ha sfruttato al meglio le opportunità, mettendo in mostra una difesa molto attenta e una capacità di attacco che ha reso difficile per l’Olimpia Milano di trovare un equilibrio. Wright, pur essendo il miglior realizzatore della squadra con 23 punti, non è riuscito a compensare le mancanze in difesa, dove i giocatori avversari hanno trovato spazi e opportunità per fare punti.

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La difesa dell’Olimpia Milano non è riuscita a contenere il Maccabi Tel Aviv, che ha sfruttato al meglio le sue qualità.

Un’alternanza di momenti di reazione e di totale disorganizzazione

La partita ha visto l’Olimpia Milano reagire in diversi momenti, soprattutto nel primo quarto, quando ha raggiunto un vantaggio di quattro punti. Tuttavia, questa reazione è stata di breve durata, e il Maccabi Tel Aviv ha riacquistato il controllo del gioco, allungando il vantaggio con un parziale di 12-0. La squadra di Poeta ha mostrato una mancanza di coerenza tattica, con cambi difensivi sistematici che non hanno portato risultati concreti. Il Maccabi, invece, ha mantenuto una difesa solida e un attacco fluido, permettendogli di allungare il vantaggio e di chiudere la partita con un punteggio di 97-79.

La mancanza di reazione dell’Olimpia Milano ha reso la partita unilaterale, con il Maccabi Tel Aviv che ha dominato in ogni momento.

Le scelte di mercato e le responsabilità in casa Olimpia

La sconfitta ha messo in luce una serie di problemi che riguardano non solo la performance in campo, ma anche le scelte di mercato della società. L’Olimpia Milano, che aveva espresso aspettative elevate, si trova in una situazione di crisi, con una squadra che non riesce a trovare una quadra tattica e una coerenza nel gioco. Anche il tecnico Peppe Poeta è stato messo in discussione, con la squadra che non sembra trovare una soluzione per migliorare la difesa e la capacità di reagire alle situazioni di vantaggio avversario. La situazione in casa Olimpia Milano è preoccupante, con una squadra che non riesce a trovare una via d’uscita. La sconfitta contro il Maccabi Tel Aviv è un ulteriore segnale di una crisi che sembra non volersi risolvere, con le scelte di mercato che potrebbero aver contribuito a questa situazione di stallo.