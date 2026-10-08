Camilo Cifuentes ammette infidelità: “La cagué” in diretta su Kick

Camilo Cifuentes, influencer e creator di contenuti colombiano, ha confessato in diretta su Kick di aver tradito due donne: la sua ex fidanzata María Camila Sepúlveda e l’influencer Anthía López, nota come “La Mijita”. L’evento, che ha generato un forte interesse su X (ex Twitter), ha visto l’artista parlare apertamente della situazione, chiedendo scuse e difendendo il futuro del figlio. L’annuncio, che ha portato il nome di Cifuentes al primo posto delle tendenze in Colombia, è stato accompagnato dalle interviste di Blessd e Westcol, due figure chiave del mondo del digitale.

Un errore non un peccato

Cifuentes ha riconosciuto di non essere stato sincero con entrambe le donne, ma ha sottolineato che non si sente in colpa per le sue azioni. “Io no me arrepiento, para mí no fue un error”, ha detto, spiegando che la sua mancanza di trasparenza non è un errore di sentimenti, ma di gestione della situazione. L’influencer ha anche chiarito che “La Mijita” non aveva una conoscenza completa della situazione e ha chiesto alla sua audience di smettere di attaccare entrambe le donne. Inoltre, ha confermato l’intenzione di continuare la relazione con Anthía López.

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Le parole di Blessd e Westcol

Blessd e Westcol hanno partecipato attivamente alla trasmissione, offrendo consigli e supporto a Cifuentes. Blessd ha incoraggiato l’influencer a prendere le distanze dal passato, ma senza permettere che le critiche lo distruggano. “Usted lo que tiene que decir es: ‘Tuve un error, sí me equivoqué… y a aquella le pido disculpas y a la otra también’”, ha detto, enfatizzando l’importanza di proteggere il benessere del futuro figlio. Westcol, invece, ha messo in luce le dinamiche del mondo della celebrità e del digitale, sottolineando che “Bienvenido al mundo de la celebridad, bienvenido a la gente del internet”.

Cifuentes ha anche spiegato come si è innamorato di “La Mijita”, raccontando di averla conosciuta durante un evento di solidarietà e di averla apprezzata per il suo lavoro. Tuttavia, ha ammesso che non è stato sincero con lei, poiché non le ha detto che parlava con la madre del suo figlio. L’influencer ha anche rivelato che, quando ha iniziato il rapporto, “La Mijita” aveva un altro fidanzato, ma era sempre stata sincera e rispettosa.

Nonostante l’impatto mediatico, Cifuentes ha espresso la sua disponibilità a affrontare le conseguenze professionali o economiche derivanti dall’evento, incluso la possibilità di perdere i suoi canali o i patrocini. Tuttavia, ha sottolineato l’importanza di mantenere i suoi redditi, poiché dipendono economicamente diversi familiari, il suo team e le sue responsabilità future con il figlio. “Mi mayor sueño es tener un hijo que crezca en un hogar, pero si no lo podemos formalizar, ser el mejor papá del mundo”, ha concluso, mostrando un impegno verso il futuro del figlio. L’evento ha suscitato un forte dibattito su X, con reazioni sia positive che negative. Molti hanno apprezzato la sincerità di Cifuentes, mentre altri hanno criticato la sua gestione della situazione. Nonostante questo, l’influencer ha cercato di mantenere un atteggiamento positivo, cercando di rimanere fedele a se stesso e al suo progetto di vita.