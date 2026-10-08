Lando Norris: “A Sepang non siamo al livello che vorremmo, ma Singapore è un circuito che mi piace”

Lando Norris ha commentato la prestazione della McLaren a Sepang, riconoscendo che non si è espressa al livello desiderato. Il pilota inglese, campione del mondo 2025, ha espresso fiducia nel team e nel potenziale della MCL40. Ha anche espresso un forte interesse per la pista di Singapore, un circuito che gli piace e in cui ha avuto buoni risultati in passato. La prossima gara, in programma a Marina Bay, rappresenta un’occasione importante per la squadra, che dovrà fare i conti con avversari di alto livello come la Red Bull di Max Verstappen, la Mercedes di Kimi Antonelli e le Ferrari.

Problemi di velocità in rettilineo

Norris ha riconosciuto una delle criticità principali che hanno ostacolato la performance della MCL40 negli ultimi mesi: i problemi di velocità in rettilineo. “Ci sono stati weekend frustranti per i problemi di velocità in rettilineo, ma possiamo fare le cose meglio e sono fiducioso nel team”, ha dichiarato il pilota. L’inglese ha anche sottolineato che la velocità sui rettilinei è una delle aree in cui la squadra dovrà migliorare per tornare al livello delle gare precedenti. Secondo Norris, ci sono state valutazioni da parte sua e del team, e si sta lavorando sodo per capire dove e come migliorare. “Non entro nei dettagli, ma la velocità sui rettilinei è una di queste”, ha aggiunto. L’atleta ha anche menzionato che l’asfalto in Malesia potrebbe aver svolto un ruolo nella performance della squadra, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

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Un circuito difficile ma stimolante

Il pilota ha espresso un’opinione positiva sulla pista di Singapore, che ha descritto come un tracciato difficile ma che lo appassiona. “Ci si deve adattare a dossi e curve, è un tracciato difficile che mi piace”, ha detto Norris. L’inglese ha anche ricordato che, in passato, ha avuto buoni risultati in questa location e che si sente a proprio agio quando il feeling c’è subito.

La prossima gara, che si terrà a Marina Bay, rappresenta un’occasione importante per la McLaren, che dovrà affrontare la Sprint del sabato e la gara della domenica. Norris spera di potersi giocare qualcosa di importante, ma dovrà fare i conti con avversari temibili come Verstappen, Kimi Antonelli e le Ferrari. “A Singapore ho avuto buoni risultati in passato, è un posto divertente e dove dal punto di vista della guida ci si sente a proprio agio quando il feeling c’è subito”, ha concluso il pilota.

Con la MCL40, Norris si prepara a Singapore con l’obiettivo di tornare a battagliare per la vittoria. La gara rappresenta l’ultima Sprint stagionale e offre punti extra in palio, un’occasione che la squadra non può permettersi di perdere. Il pilota ha espresso la sua motivazione e la sua volontà di migliorare, anche se riconosce che ci sono ancora margini di crescita.