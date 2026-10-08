La magistrata Biedma racconta l’angoscia per la sorveglianza su di lei e le sue figlie

La magistrata Beatriz Biedma ha espresso “angoscia” al sentirsi sorvegliata, non solo da individui anonimi, ma anche attraverso la figura di persone che si fingevano per il suo fratello o il suo segretario, con l’obiettivo di monitorare le sue figlie. La magistrata, che ha diretto l’indagine contro David Sánchez, ha dichiarato davanti al giudice Santiago Pedraz, affermando di non conoscere Leire Díez e di non sapere se l’ex militante socialista fosse coinvolta in tali attività. La Biedma ha sottolineato che le minacce e le pressioni non hanno influenzato le sue decisioni giudiziarie.

Seguimenti e pressioni su Biedma

La magistrata ha spiegato che un avvocato le ha riferito che qualcuno aveva visitato il collegio delle sue figlie fingendosi per il fratello o il segretario. Biedma non ha fratelli né un segretario, come confermato da fonti giudiziarie. Inoltre, ha riferito che l’ex giudice Luis José Sáenz de Tejada aveva presentato denunce e recusazioni contro di lei, e successivamente aveva pubblicato video che la attaccavano. Secondo fonti citate dai media, l’ex giudice aveva diffuso decine di video su di lei e sul suo ambiente familiare.

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Le minacce non hanno influenzato le sue decisioni giudiziarie.

La magistrata ha spiegato che i poliziotti della UCO, che operavano come polizia giudiziaria nell’indagine su David Sánchez, le avevano riferito di aver ricevuto determinate richieste di informazioni sui suoi rapporti prima che fossero consegnati al tribunale. Biedma ha sottolineato che aveva ordinato loro di non facilitare tali documenti ai superiori e di informarla di eventuali problemi.

La UCO e le indagini in corso

La UCO ha incorporato il testimonio della Biedma nel suo rapporto, ma l’indagine giudiziaria dovrà determinare l’entità e la responsabilità di ciascun implicato. La magistrata ha spiegato che la UCO investiga se tali attività fossero parte di un tentativo di “destabilizzare” il procedimento giudiziario che riguardava il fratello del presidente del governo, Pedro Sánchez. In un rapporto inviato al giudice Pedraz, i ricercatori hanno raccolto testimonianze su presunti segui e contatti con persone legate al clan di Los Rocho, radicato a Badajoz.

La UCO investiga se le attività fossero parte di un tentativo di destabilizzare il procedimento.

Una delle piste investigate è un’annotazione trovata in un diario di Leire Díez del 25 marzo 2025: “Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano”. La referenza a La Celsa è stata collegata a Cintia Rocho Leal, legata al clan di Los Rocho. Cintia Rocho ha dichiarato alla UCO che Sáenz de Tejada aveva contattato lei e aveva definito Biedma come “un puto grano in el culo”, affermando che “bisognava eliminarla”. Secondo il suo racconto, ha interpretato tali parole come un intento di causare danno fisico alla magistrata e ha rifiutato di collaborare. La Biedma ha spiegato di aver conosciuto membri del clan di Los Rocho perché aveva precedentemente giudicato familiari di Cintia Rocho che erano finiti in carcere. La magistrata aveva richiesto che si indagasse sui possibili contatti tra Sáenz de Tejada e persone legate al clan. Il giudice Pedraz ha accettato che Biedma si presentasse come vittima della causa, considerando che esistono indizi di un reato di calunnia, senza pregiudicare l’indagine su altri fatti denunciati.