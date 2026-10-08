Sport in tv oggi: orari e programma completo di giovedì 8 ottobre 2026

Oggi, giovedì 8 ottobre 2026, ci sarà un fitto programma di sport in tv e in streaming. Dalla mattina al tramonto, si potranno seguire tornei di tennis, gare di ciclismo, competizioni di basket, judo, tiro a volo e molto altro. Tra i protagonisti del giorno, Sara Errani e Jasmine Paolini affronteranno Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani nel doppio del WTA 1000 di Pechino, mentre Matteo Arnaldi sfiderà Bernard Tomic nell’ATP Masters 1000 di Shanghai. Il Gran Piemonte, i Mondiali di judo e gli Europei di tiro a volo saranno tra gli eventi più seguiti. Tutti gli orari e i canali disponibili sono disponibili in diretta streaming.

Programma completo di sport in tv oggi

Giovedì 8 ottobre 2026, il programma sportivo in tv si concentrerà su diversi sport di alto livello. Tra i momenti più attesi, il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Gran Piemonte, il basket con l’Eurolega e il judo con i Mondiali. Il tiro a volo, invece, vedrà proseguire le gare individuali del trap, con l’assegnazione dei titoli per la categoria junior e la prosecuzione delle qualificazioni per la senior. Tra i match in programma, il doppio Errani/Paolini-Dabrowski/Stefani nel WTA 1000 di Pechino, in diretta alle 7.00, sarà uno degli eventi più attesi. Inoltre, si potranno seguire le gare di basket, golf, nuoto e hockey pista.

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Orari e canali per seguire gli eventi in streaming

Il programma di oggi prevede diversi orari e canali per seguire gli eventi in diretta. A partire dalle 3.00, si potranno seguire le gare di golf, mentre alle 5.00, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max e DAZN trasmetteranno le partite del PGA Tour. Alle 6.00, l’ATP Masters 1000 di Shanghai inizierà con il primo turno singolare, con Matteo Arnaldi che affronterà Bernard Tomic. Alle 7.00, invece, si potranno seguire i quarti di finale del WTA 1000 di Pechino, con la partita Errani/Paolini-Dabrowski/Stefani. Per gli appassionati di basket, l’Eurolega offrirà diverse partite, tra cui Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano alle 18.00 e Bayern Monaco-Virtus Bologna alle 20.00. Tutti gli eventi sono disponibili in streaming su canali come Sky Sport, NOW, Eurosport e DAZN.

La diretta streaming sarà disponibile per molti eventi, tra cui i Mondiali di judo, il Gran Piemonte e le gare del WTA 1000 di Pechino. Per seguire in tempo reale le partite, i canali come Sky Sport, NOW, Eurosport e DAZN saranno i principali punti di accesso. Inoltre, si potranno seguire le gare di tiro a volo, nuoto e hockey pista in diretta su piattaforme come YouTube ESCvideostream e Judo TV. Per gli appassionati di calcio a 5 femminile, invece, sarà possibile seguire le qualificazioni Europei su Futsal TV.

Tutti gli orari e i canali sono disponibili in tempo reale per non perdere nessun evento. Con un fitto programma di sport in tv e in streaming, giovedì 8 ottobre 2026 sarà un giorno ricco di eventi da non perdere.