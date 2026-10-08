Sydney Sweeney e Marilyn Monroe sono parenti, svelato un legame genealogico

La star di Euphoria, Sydney Sweeney, e l’icona del cinema degli anni Cinquanta, Marilyn Monroe, sono parenti. Lo ha rivelato una ricerca genealogica condotta da MyHeritage, che ha scoperto un legame di nono grado tra le due personalità, con una generazione di differenza. Il loro albero genealogico converge su Ezra Perry, un colono inglese del XVII secolo che visse a Sandwich, nel Massachusetts. La scoperta ha svelato un legame concreto, che va oltre le somiglianze fisiche e lo stile, e che ha suscitato interesse per la profondità delle connessioni familiari.

Un legame genealogico sorprendente

Secondo i dati raccolti da MyHeritage, il legame tra Sydney Sweeney e Marilyn Monroe è stato ricostruito seguendo due diversi rami familiari: quello del padre di Sweeney, Steven Sweeney, e quello del padre biologico di Monroe, Charles Stanley Gifford. Entrambi portano a Ezra Perry, un antenato comune che viveva tra il 1625 e il 1689. La scoperta dimostra quanto possano essere sorprendenti le connessioni nascoste negli alberi genealogici.

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Le somiglianze tra le due donne erano già state notate per anni, non solo per l’aspetto fisico, ma anche per il fascino e lo stile. Sydney Sweeney, ad esempio, ha indossato abiti che ricordavano quelli di Monroe, come il famoso abito bianco che ha richiamato alla mente la scena della gonna sollevata da Marilyn in Quando la moglie è in vacanza. Al Santa Barbara Film Festival del 2026, Sweeney ha scelto un abito vintage di Ceil Chapman, simile a quello che Monroe indossava sulla copertina di LIFE nel 1952. Queste coincidenze di stile hanno alimentato i paragoni tra le due donne, ma ora il legame è diventato più concreto.

Un caso non isolato

Il legame tra Sydney Sweeney e Marilyn Monroe non è l’unico esempio di parentela sorprendente tra celebrità. MyHeritage ha anche individuato una lontana parentela tra Marilyn Monroe e Dakota Johnson, mentre altri studi hanno rivelato collegamenti curiosi tra altre personalità. Ad esempio, Meryl Streep e Anna Wintour sono state rilevate come cugine di sesto grado, attraverso antenati comuni. Anche il comico Larry David è stato scoperto essere un lontano parente di Bernie Sanders, un fatto che ha suscitato interesse nel 2017 durante l’episodio Finding Your Roots di Saturday Night Live. Questi casi dimostrano come le connessioni familiari possano spaziare tra epoche e contesti diversi, unendo persone che sembrano distanti nel tempo e nello spazio. Il legame tra Sydney Sweeney e Marilyn Monroe ha reso ancora più evidente come le somiglianze non siano sempre frutto del caso, ma possano avere una base genetica e storica.