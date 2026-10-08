VOX accusa Sánchez per Maricarmen, RTVE chiarisce responsabilità su crisi abitativa

VOX ha accusato il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, per la morte di Maricarmen, una donna di 87 anni morta a causa di un desahucio. La formazione politica ha utilizzato un estratto di un’intervista su La 1, in cui la donna aveva colpito Sánchez per la situazione di crisi abitativa. RTVE ha risposto direttamente, chiarificando che Maricarmen aveva responsabilizzato tutte le amministrazioni per la crisi. L’episodio ha suscitato reazioni in tutta la politica spagnola, con accuse e dichiarazioni che si susseguono.

Le dichiarazioni di Maricarmen

Maricarmen, morta a causa di un desahucio, aveva espresso durante un’intervista su La 1 accuse dirette a Pedro Sánchez. “¿O no quiere enterarse?” aveva chiesto la donna, riferendosi al numero di disoccupati e a situazioni di emergenza come l’apagón, la DANA e l’incidente di Adamuz. Inoltre, aveva criticato la presidente della comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dicendo che le competenze le venivano “un poco grandi”. RTVE ha sottolineato che, nell’ultima intervista, Maricarmen aveva responsabilizzato tutte le amministrazioni per la crisi abitativa.

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VOX e la campagna politica

VOX, tra i partiti più critici del governo, ha usato le dichiarazioni di Maricarmen per attaccare Sánchez e la sua gestione. La formazione ha sostenuto che il governo abbia utilizzato il dolore di una persona anziana per occultare la responsabilità per la crisi abitativa. “Sin ningún escrúpulo han utilizado el sufrimiento de una persona mayor para montar una campaña”, ha affermato VOX, aggiungendo che la responsabilità di Sánchez era stata sottolineata da Maricarmen. La reazione di RTVE ha cercato di mettere in chiaro che la donna aveva colpito tutte le istituzioni. La morte di Maricarmen ha suscitato reazioni forti in tutta la politica spagnola. Mentre VOX ha usato il caso per attaccare Sánchez, RTVE ha cercato di chiarire che la responsabilità era stata attribuita a tutte le amministrazioni. La situazione ha suscitato dibattiti e dichiarazioni, con alcune figure politiche che hanno espresso dolore e rabbia per la morte della donna.

La crisi abitativa in Spagna rimane un tema di forte dibattito, con accuse e responsabilità che si susseguono. La morte di Maricarmen ha reso visibile il problema, con le sue dichiarazioni che hanno suscitato reazioni in tutta la politica. “La responsabilidad de Pedro Sánchez, como dijo Maricarmen”, ha affermato VOX, aggiungendo che la responsabilità del governo era stata nascosta. La risposta di RTVE ha cercato di mettere in chiaro che la responsabilità era stata attribuita a tutte le istituzioni, ma le accuse di VOX continuano a circolare, alimentando un dibattito acceso.

La morte di Maricarmen ha suscitato un dibattito nazionale, con diverse formazioni politiche che hanno usato il caso per attaccare il governo. RTVE ha chiarito che la donna aveva responsabilizzato tutte le amministrazioni, ma VOX ha sostenuto che il governo avesse occultato la responsabilità. La situazione ha suscitato reazioni forti, con alcune figure politiche che hanno espresso dolore e rabbia per la morte della donna.