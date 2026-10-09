Alcorcón lancia iniziativa per coinvolgere tutti i cittadini contro l’Ibiza

Il club di Alcorcón ha lanciato un’iniziativa innovativa per coinvolgere tutti i cittadini della città nel prossimo match contro l’Ibiza, in programma domenica 25 ottobre alle 12:00. L’idea, denominata “Alcorcón Para Todos”, è una proposta pioniera in Spagna e mira a far partecipare non solo i tifosi, ma tutti i residenti di Santo Domingo. L’obiettivo è rafforzare il legame tra la squadra e la comunità, rendendo il calcio un momento di condivisione e passione per l’intera città.

Un progetto per coinvolgere la città

La squadra, guidata da Fran Justo, si trova in un momento di forma eccellente e la passione dei tifosi è al massimo. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il patrocinatore principale Griffin Core Solutions, è vista come una misura sociale senza precedenti. L’obiettivo è far sentire la forza di tutta la città durante il match e dimostrare come il calcio possa diventare un punto di incontro per tutti. L’Alcorcón spera di trasformare il giorno del match in una vera e propria festa del calcio locale.

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Partecipazione aperta a tutti i cittadini

Il progetto prevede due fasi: prima, i soci del club potranno richiedere due biglietti per persona, mentre il giorno successivo sarà aperto a tutti i cittadini. Ogni persona potrà ottenere due entrates, garantendo un accesso democratico e inclusivo. L’Alcorcón ha anche annunciato l’organizzazione di diverse attività e sorprese prima, durante e dopo il match, per rendere la giornata unica e indimenticabile per i residenti di Santo Domingo.

La squadra, che si trova al terzo posto nel Gruppo 2 di Primera RFEF, è il team con il maggior numero di reti segnate (13) e l’unico che non ha subito sconfitte nella stagione. Questo successo ha alimentato la passione dei tifosi, che si sentono più vicini al progetto e al club. L’iniziativa, ispirata a precedenti simili come quelle del Fortuna Düsseldorf, rappresenta un passo avanti per il calcio locale e per la comunità di Alcorcón. Il club ha definito l’iniziativa come una misura sociale senza precedenti, con l’obiettivo di far sentire la forza di tutta la città durante il match. L’Alcorcón spera di creare un legame più forte tra la squadra e i cittadini, trasformando il giorno del match in un momento di condivisione e unità per tutti i residenti di Santo Domingo.

Il prossimo match contro l’Ibiza non sarà solo un incontro di calcio, ma un’occasione unica per vivere un’esperienza collettiva. L’Alcorcón, con la sua strategia e la sua energia, cerca di trasmettere a tutti i cittadini la passione che anima la squadra. L’iniziativa “Alcorcón Para Todos” rappresenta un’idea innovativa, che potrebbe ispirare altre squadre a seguire l’esempio e a coinvolgere la comunità in modo più profondo e significativo. La partita del 25 ottobre è vista come un’occasione unica per tutti i cittadini, con l’obiettivo di creare un legame più forte tra il club e la città. L’Alcorcón si prepara a vivere un momento speciale, in cui il calcio diventa un ponte tra il mondo sportivo e la vita quotidiana della città.

Con l’obiettivo di creare un legame più forte tra il club e la città, l’Alcorcón si prepara a vivere un momento speciale. La partita contro l’Ibiza non sarà solo un match di calcio, ma un’occasione per tutti i cittadini di sentirsi parte integrante del progetto e della passione che anima la squadra. L’iniziativa, nata da un’idea audace, potrebbe diventare un punto di riferimento per il calcio locale e per la comunità di Santo Domingo.