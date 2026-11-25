Hansi Flick, tecnico del Barça, ha espresso soddisfazione per la vittoria contro il Sabah nella quinta giornata della Champions League, ma ha espresso rammarico per il gol subìto. La partita, giocata a Bakú, ha visto il Barça vincere per 4-1, con un’azione di qualità da parte dei catalani. Flick ha sottolineato l’importanza dei tre punti, ma ha anche riconosciuto un errore che ha permesso al Sabah di segnare. “Sono contento per il triunfo, ma non per il gol concedido”, ha detto il tecnico, che ha ribadito l’importanza di evitare errori di questo tipo a questo livello.

Un errore difficile da giustificare

Flick ha spiegato che il gol subìto è stato un errore facile, che non dovrebbe essere commesso in un contesto di questo livello. “A questo livello, non puoi concedere quel tipo di azioni”, ha sottolineato, evidenziando l’importanza di una gestione precisa del gioco. Nonostante l’errore, il Barça ha reagito con intensità nella seconda metà del match, segnando tre reti consecutive. Il tecnico ha riconosciuto l’impegno dei giocatori, ma ha anche espresso preoccupazione per la gestione del carico di lavoro, soprattutto per alcuni calciatori che hanno giocato poco. Il piano era che giocassero 45 minuti e, indipendentemente da ciò che accadeva, sarebbero usciti dopo quel tempo. Tra i giocatori che hanno avuto un ruolo importante, si segnala il contributo di Gabriel Jesus, che ha segnato e ha dimostrato qualità. “Ha segnato e è fantastico”, ha commentato Flick, riconoscendo l’importanza di giocatori come lui nel reparto d’attacco.

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Un’alternanza di ruoli e un’attenzione al recupero

Il tecnico ha spiegato che il cambio di alcuni giocatori era stato programmato per dare loro un momento di riposo. “Il piano era che giocassero 45 minuti e, indipendentemente da ciò che accadeva, sarebbero usciti dopo quel tempo”, ha detto Flick. Il Sabah, pur non avendo nulla da perdere, ha dato una buona prova di resistenza. “Hanno fatto un buon lavoro e sono contento con il loro impegno”, ha detto Flick, che ha anche espresso apprezzamento per la gestione del tempo di gioco da parte dei giocatori.

Ha giocato molto bene, non è facile per lui non avere quasi minutes e uscire oggi, ma ha fatto un buon lavoro. Il Barça, con la vittoria in Azerbaijan, si avvicina alla fine della quinta giornata della Champions League. La gestione del gioco e la capacità di reagire alle situazioni di pressione saranno chiavi per il proseguo del campionato. Flick, con la sua analisi, ha dato un’idea chiara del momento del team, evidenziando sia i punti di forza che le aree da migliorare.

Il Sabah, pur non avendo nulla da perdere, ha dato una buona prova di resistenza. “Hanno fatto un buon lavoro e sono contento con il loro impegno”, ha detto Flick, che ha anche espresso apprezzamento per la gestione del tempo di gioco da parte dei giocatori. La partita ha visto un’alternanza di ruoli e un’attenzione al recupero, con un’azione di qualità da parte del Barça che ha portato alla vittoria. Il tecnico ha chiuso dicendo che il team deve mantenere la motivazione e la concentrazione per affrontare i prossimi match.

Il Barça, con la vittoria in Azerbaijan, si avvicina alla fine della quinta giornata della Champions League. La gestione del gioco e la capacità di reagire alle situazioni di pressione saranno chiavi per il proseguo del campionato. Flick, con la sua analisi, ha dato un’idea chiara del momento del team, evidenziando sia i punti di forza che le aree da migliorare.