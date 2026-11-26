Cristian Chivu ha commentato la vittoria dell’Inter contro lo Stoccarda, in Champions League, sottolineando l’importanza della mentalità e della gestione della partita. La squadra, dopo un primo tempo in cui ha creato molte occasioni senza concretizzarle, ha trovato la via del successo grazie a un’ottima difesa e a un’azione decisiva nella ripresa. L’allenatore ha riconosciuto che la partita non è stata a senso unico, ma ha sottolineato come la squadra abbia dimostrato coesione e determinazione.

La mentalità chiave per la vittoria

Chivu ha espresso soddisfazione per la vittoria, sottolineando che “la mentalità c’è stata, non a caso abbiamo vinto”. L’allenatore ha riconosciuto che non è sempre perfetto ciò che si porta in campo, ma ha sottolineato come la squadra abbia dimostrato una forte concentrazione e una gestione delle situazioni chiave. Nonostante le opportunità perse, la squadra ha dimostrato maturità e capacità di reagire. “Siamo stati bravi a difendere l’area sui cross e a creare situazioni che con un po’ più di lucidità e cattiveria nel primo tempo avremmo potuto andare in vantaggio”, ha detto.

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La gestione dei momenti difficili

Chivu ha anche parlato della gestione dei momenti difficili, riconoscendo l’importanza di rimanere uniti e non farsi prendere dall’intensità dell’avversario. “Siamo stati bravi in tutto oggi, dal non farsi prendere dalla loro intensità e dal fatto che bisognava difendersi un po’ più bassi con energia”, ha spiegato. L’allenatore ha anche sottolineato come la squadra abbia mantenuto la coesione anche quando le cose non andavano perfettamente, dimostrando una maturità che si traduce in risultati. Nella ripresa, l’Inter ha trovato il vantaggio grazie a un rigore trasformato da Sucic e a un goal decisivo di Lautaro Martinez, entrato al posto di Thuram. “Quei 10 minuti non definiscono tutto e non abbiamo dovuto buttare tutto di quella partita”, ha aggiunto Chivu, riconoscendo che la vittoria è frutto di una gestione completa della partita.

Al di là del campo, Chivu ha voluto sottolineare il messaggio più forte: il lavoro nel gruppo e la coesione all’interno dello spogliatoio. “Il mio compito è quello di trasmettere gli stimoli giusti e a volte non è semplice”, ha ammesso. L’allenatore ha anche parlato del momento di Bergamo contro l’Atalanta, riconoscendo che nonostante un finale non perfetto, la squadra ha mantenuto la lucidità e la concentrazione. La squadra ha dimostrato di non buttare mai la partita, anche quando non è andata come sperato.

Chivu ha anche riconosciuto che la partita non è stata a senso unico, ma ha sottolineato come la squadra abbia dimostrato una forte capacità di reazione. “Le partite in Champions non sono mai semplici e non le puoi dominare dall’inizio alla fine”, ha detto. L’allenatore ha inoltre sottolineato l’importanza di non puntare il dito verso l’altro e di mantenere la coesione all’interno del gruppo, un aspetto che ha giocato un ruolo chiave nella vittoria.