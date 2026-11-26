La Roma, allenata da Gian Piero Gasperini, ha chiuso la sua partita contro il Psg con un pareggio che ha visto la squadra giocare una partita positiva nonostante le difficoltà. L’allenatore ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra, pur riconoscendo alcuni momenti di tensione. Malen, pur essendo entrato in campo, ha visto ridurre il suo tempo di gioco a causa della decisione di far partire Castro. Gasperini ha spiegato che l’obiettivo è puntare a tutti gli obiettivi e che la strada intrapresa è quella giusta.

Decisioni di campo e prestazioni individuali

Gasperini ha spiegato che la scelta di far partire Castro era legata al fatto che Donyell Malen stava giocando troppo sia con la squadra che con la nazionale. L’olandese, pur essendo entrato in campo, ha visto ridurre il suo tempo di gioco. L’allenatore ha anche commentato la prestazione di Malen, riconoscendo il suo valore ma sottolineando l’importanza di dare spazio a giocatori come Castro. La squadra, pur non riuscendo a vincere, ha mostrato una buona qualità e una tenuta atletica elevata. La squadra ha dato il meglio, anche se il pareggio non basta per rimanere attaccata al treno playoff. La Roma, nonostante il pareggio, ha dimostrato di essere in grado di competere con squadre di alto livello. L’allenatore ha espresso orgoglio per lo spirito e la tenuta atletica della squadra. La prossima sfida sarà cruciale per mantenere la posizione in zona playoff.

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Un futuro da costruire

Gasperini ha anche sottolineato l’importanza di porre traguardi superiori e di guardare al futuro. La squadra, pur non riuscendo a vincere, ha dimostrato di essere sulla strada giusta. La prossima partita sarà un test importante per la squadra, che dovrà continuare a migliorare per raggiungere gli obiettivi. L’allenatore ha espresso fiducia nella squadra e nella sua capacità di migliorare. La Roma ha dato prova di qualità e di spirito, anche se il risultato non è stato sufficiente. Il tecnico ha commentato la prestazione di alcuni giocatori, tra cui Hermoso, che ha dato una prova straordinaria. La squadra, con la sua determinazione, dovrà continuare a giocare al meglio per raggiungere i propri obiettivi.

Gasperini ha anche parlato del futuro della squadra, sottolineando l’importanza di guardare al domani. La Roma, con la sua strada intrapresa, dovrà continuare a lavorare per raggiungere i traguardi che si sono prefissi. L’allenatore ha espresso fiducia nella squadra e nella sua capacità di migliorare. La Roma, con la sua determinazione, dovrà continuare a giocare al meglio per raggiungere i propri obiettivi.