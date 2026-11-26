L’Italia, campione in carica della Coppa Davis, ha evitato l’eliminazione contro la Corea del Sud grazie a Matteo Berrettini e Andrea Vavassori, che hanno vinto il doppio decisivo. Flavio Cobolli, il top10 del team e eroe della scorsa edizione, ha perso il suo incontro contro il coreano Soonwoo Kwon, mettendo in pericolo la qualificazione. La squadra azzurra, che vive una crisi interna, ha trovato un salvagente nei due giocatori di Roma, che hanno vinto il doppio contro Hyeon Chung e Kwon per 7-6(2) e 7-6(11). L’Italia si qualifica per le semifinali, dove affronterà la Repubblica Ceca.

La crisi interna e la sconfitta di Cobolli

La squadra azzurra, che ha vinto le ultime tre edizioni, ha visto un momento di tensione durante il match contro la Corea del Sud. Flavio Cobolli, il top10 dell’Italia e eroe della scorsa edizione, ha perso il suo incontro contro Kwon Vavassori per 3-6 e 7-6(3) e 7-6(5), mettendo in pericolo la qualificazione. La sconfitta di Cobolli ha spinto l’Italia a cercare un salvagente, trovandolo nei due giocatori che hanno vinto il doppio decisivo.

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La partnership di Berrettini e Vavassori e il distacco con Musetti

Matteo Berrettini e Andrea Vavassori, pur senza alcuna chimica tra loro, hanno vinto i loro tre incontri di gruppo e hanno concluso la fase di gruppo con una vittoria decisiva. La loro collaborazione, però, è stata interrotta dopo la gira asiatica, quando hanno deciso di terminare la loro relazione professionale. Tuttavia, erano classificati per le ATP Finals e hanno dovuto giocare. L’assenza di Berrettini nella prima convocazione per le finali, a causa del distacco con Lorenzo Musetti, ha creato ulteriore tensione all’interno del team.

Il capitano Volandri ha scelto Berrettini per il suo carisma e i risultati, nonostante il distacco con Musetti. Berrettini, che ha vinto dieci partite consecutive tra 2024 e 2026, è stato riconvocato dopo aver visto in diretta la tensione tra Bolelli e Vavassori. La sua presenza è stata cruciale per il successo del team, che ha evitato l’eliminazione e si prepara alle semifinali. La vittoria dell’Italia contro la Corea del Sud ha avuto luogo al Super Tennis Arena di Bolonia, dove il pubblico ha supportato la squadra azzurra con entusiasmo. La Corea, pur non essendo una squadra di alto livello, ha reso difficile la vittoria, con un match intenso e sudato. Lorenzo Musetti ha vinto il suo incontro contro Seongchan Hong per 6-0 e 7-6(5), ma la sconfitta di Cobolli ha complicato la situazione.

Con la vittoria, l’Italia si prepara alle semifinali contro la Repubblica Ceca, una squadra sempre pericolosa. La Coppa Davis, che ha visto un momento di tensione e di crisi interna, ha visto l’Italia trovare un salvagente grazie a Berrettini e Vavassori, che hanno dimostrato di essere una coppia in grado di portare la squadra a vincere. La squadra azzurra, però, dovrà affrontare le sfide future con maggiore unità e coesione, per mantenere il titolo che ha vinto per le ultime tre edizioni.