Juventus in movimento: i prossimi rinnovi e il futuro di Kalulu

La Juventus si muove con decisione per rafforzare la sua rosa e garantire continuità tecnica. Dopo il caso Vlahovic, il club cerca di evitare futuri episodi di sforzi inutili, concentrando gli investimenti su giocatori già in rosa e con potenziale di crescita. I prossimi tre rinnovi, in particolare, sembrano essere un’occasione per consolidare la squadra e ridurre l’incidenza a bilancio di calciatori non indispensabili.

Un piano mirato per i fedelissimi e i giocatori da ridurre

La strategia della Juventus si basa su due pilastri: blindare i giocatori chiave e intervenire su quelli che potrebbero diventare esuberi. Questo approccio, spiegato in un contesto di rinnovi in corso, mira a evitare le situazioni di passato in cui il club ha pagato eccessivamente per calciatori, solo per ritrovarsi a doverli cedere l’estate successiva. L’obiettivo è mantenere la squadra coesa e ridurre i costi di mercato.

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Da Chico a Douglas Luiz: i primi passi per il rinnovo

Il club ha iniziato i colloqui con l’entourage di Douglas Luiz, un giocatore che, sotto la gestione di Spalletti, ha mostrato un notevole progresso. L’obiettivo è prolungare il contratto del brasiliano, mantenendo le stesse cifre attuali, per ridurre l’ammortamento e garantire continuità. Un’idea simile potrebbe essere applicata anche a Francisco Conceiçao, il portoghese che ha fatto passi avanti nel rendimento, pur non essendo ancora perfetto nei momenti decisivi. La Juve, abituata a spendere in modo eccessivo, sta cercando di cambiare rotta. Questo si riflette anche nel caso di Pierre Kalulu, il brasiliano che ha conquistato la fiducia del club. Nonostante manchi quel “clic” decisivo negli ultimi 15 metri, il club è soddisfatto del suo rendimento e non ha intenzione di cederlo. Anzi, sembra che i discorsi per un prolungamento fino al 2031 siano in corso, con Mendes che dovrebbe visitare Torino entro la fine dell’anno. La strategia di Spalletti, inoltre, si basa su un approccio di continuità tecnica, che ha portato a risultati positivi. La Juve, con un budget limitato, cerca di massimizzare l’efficienza dei propri investimenti, evitando di ripetere gli errori del passato. Questo si riflette anche nel modo in cui gestisce i rinnovi, cercando di bilanciare la spesa con l’effettivo contributo dei giocatori.

Con l’obiettivo di allontanare le sirene della Premier League, la Juventus punta su un modello di squadra più stabile e coesa. I prossimi rinnovi, quindi, non sono solo un’occasione per rafforzare la rosa, ma anche per rafforzare la struttura e la visione del club. La Juve, con un piano ben definito, sembra essere sulla strada giusta per un futuro più solido e sostenibile. La Juve ha scelto un approccio mirato per i rinnovi, evitando gli errori del passato e puntando su giocatori già in rosa.

Rinnovi mirati per i fedelissimi e i giocatori da ridurre

Strategia di continuità tecnica e riduzione dell’incidenza a bilancio

Pierre Kalulu e Douglas Luiz come esempi di investimento saggio