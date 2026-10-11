Amos Kipruto e Hawi Feysa vincono a Chicago con nuovi record

Amos Kipruto e Hawi Feysa hanno vinto il maratone di Chicago, riconfermando il loro dominio nella distanza. Il keniano Kipruto ha vinto in 2.01:09, tempo personale e quinto miglior tempo di sempre, mentre la etiopica Feysa ha vinto in 2.13:33, ripetendo la vittoria ottenuta l’anno precedente. Kipruto ha superato Jacob Kiplimo, che ha concluso quarto in 2.04:18, mentre Feysa ha resistito alle sfide delle keniathe Lokedi e Chemnung, che avevano inizialmente perso terreno.

Un confronto tra i migliori

La gara maschile ha visto un gruppo di atleti di alto livello, tra cui Kipruto, Kiplimo, Mengesha, Bikila e Mateiko, che hanno mantenuto un ritmo elevato nei primi chilometri. Il gruppo, accompagnato dalle liebres, ha mantenuto una corsa serrata, con Kipruto e Kiplimo in testa. Dopo il passaggio al kilometro 10, il gruppo ha mantenuto una corsa intensa, con Kipruto che ha iniziato a distanziare i rivali. La seconda parte del maratone ha visto un ulteriore incremento del ritmo, con Kipruto che ha sfruttato la stanchezza di Kiplimo per prendere il comando.

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Il tempo di Kipruto ha superato il record personale e si è posizionato al quinto posto nella storia.

Feysa, che aveva vinto l’anno precedente, ha mantenuto il controllo della gara femminile, anche se ha dovuto affrontare la resistenza delle keniathe Lokedi e Chemnung. Dopo il passaggio al kilometro 20, Feysa ha mantenuto il vantaggio, anche se ha visto avvicinarsi il gruppo formato da Lokedi, Chemnung e altre atlete. La gara si è conclusa con Feysa che ha vinto in 2.13:33, con Lokedi in seconda posizione e Brigid Kosgei in terza.

Un’altra vittoria per i record

La gara ha visto anche la vittoria di Marcel Hug in sedia a rotelle, con un tempo di 1.21:34, e di Catherine Debrunner in gara femminile, che ha battuto il record del mondo con un tempo di 1.33:16. La gara maschile ha visto un confronto tra i migliori atleti del mondo, con Kipruto e Feysa che hanno confermato il loro dominio. La loro vittoria è stata supportata da un ritmo elevato e da una preparazione ottimale, che ha permesso loro di superare i loro avversari e di ottenere nuovi record.

La vittoria di Kipruto ha confermato il suo status di uno dei migliori atleti al mondo.

La gara ha visto un’altra prova di forza di Kipruto, che ha sfruttato la stanchezza di Kiplimo per prendere il comando. La gara femminile ha visto un confronto tra Feysa e Lokedi, con la prima che ha vinto con un margine di pochi secondi. La gara ha visto un’altra prova di forza di Feysa, che ha resistito alle sfide delle keniathe e ha confermato il suo dominio nella distanza.