Bijueska e Hasegawa si aggiudicano i World Skate Games, Mazzara in top-10 nel park

A Asuncion, in Paraguay, si sono svolti i World Skate Games, dove Bijueska e Hasegawa hanno vinto le gare di park e street, mentre l’azzurro Alessandro Mazzara ha concluso al decimo posto. L’evento, considerato il massimo per lo skateboard, ha visto la partecipazione di atleti da tutto il mondo, con l’Italia rappresentata da diversi talenti. Mazzara, dopo un infortunio che lo aveva tenuto lontano per quattro mesi, ha dimostrato di essere tornato ai piani alti, confermando la sua posizione tra i migliori del panorama internazionale. La vittoria di Bijueska e Hasegawa ha segnato un momento importante per lo sport, con i due atleti che hanno conquistato i titoli in modo netto.

Un ritorno in forma per Mazzara

Alessandro Mazzara, dopo un periodo di sosta dovuto a un infortunio, ha dimostrato di essere tornato al top. Con un punteggio di 87.27 in semifinale, ha concluso al decimo posto, a un soffio dall’approdo alla fase finale. Il risultato è stato un segnale positivo per il campionato che lo porterà ai Giochi di Los Angeles 2028. Mazzara ha saputo ritrovarsi in forma, confermando la sua posizione tra i migliori del panorama internazionale.

Pubblicità

Le vittorie di Bijueska e Hasegawa

Lo spagnolo Egoitz Bijueska ha trionfato con un punteggio di 94.50, battendo lo statunitense Tom Schaar e il brasiliano Gui Khury. Bijueska, che ha difeso il titolo iridato conquistato a San Paolo, ha messo la ciliegia sulla torta a una stagione in cui ha vinto tre volte al X Games League. La giapponese Mizuho Hasegawa, invece, ha vinto con un punteggio di 91.00, superando la britannica Sky Brown e la connazionale Cocona Hiraki. Le due vittorie hanno segnato un momento di eccellenza per lo skateboard.

Le gare di park hanno visto la partecipazione di atleti da tutto il mondo, con l’Italia rappresentata da diversi talenti. Mazzara, dopo un periodo di sosta, ha dimostrato di essere tornato al top, confermando la sua posizione tra i migliori del panorama internazionale. La vittoria di Bijueska e Hasegawa ha segnato un momento importante per lo sport, con i due atleti che hanno conquistato i titoli in modo netto. L’evento, che si svolgerà a Asuncion, ha visto la partecipazione di atleti da tutto il mondo, con l’Italia rappresentata da diversi talenti.

Le gare di street proseguiranno tra mercoledì 14 e domenica 18 ottobre, con l’Italia rappresentata da Agustin Aquila, Andrea Lembo, Irene Panzavolta e Gaia Urbinati. L’evento, che ha visto la partecipazione di atleti da tutto il mondo, ha segnato un momento importante per lo sport, con i due atleti che hanno conquistato i titoli in modo netto. Mazzara, dopo un periodo di sosta, ha dimostrato di essere tornato al top, confermando la sua posizione tra i migliori del panorama internazionale.