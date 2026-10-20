Sandro Campagna: “I ragazzi migliorano partita dopo partita”

Il CT azzurro Sandro Campagna ha espresso soddisfazione per la vittoria del Settebello in amichevole contro la Spagna, in un test match che ha visto l’Italia prevalere per 12-11. La squadra, radunata a Napoli per un collegiale di preparazione, ha dominato a lungo la partita, raggiungendo un vantaggio di +5 sul 9-4, ma ha subìto un calo nei quarti finali quando la Spagna ha iniziato a risalire. Nonostante ciò, Campagna ha riconosciuto il progresso dei giocatori: “Questi ragazzi migliorano partita dopo partita”.

Un percorso di crescita per i giovani

La vittoria ha rappresentato un ulteriore passo avanti per la squadra, che ha visto la partecipazione di giovani talenti, tra cui Luca Izzo, classe 2007, convocato per la prima volta in nazionale nella sua città. La nazionale è ben messa a livello di portieri, con molti giovani in crescita che potrebbero rappresentare il futuro del settore. Campagna ha sottolineato come, durante il collegiale, siano stati valutati anche atleti nati tra il 2008 e il 2011, con l’obiettivo di integrarli nella squadra maggiore nei prossimi anni.

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Un’amichevole per la preparazione olimpica

La partita contro la Spagna è stata parte del percorso di preparazione verso i prossimi appuntamenti internazionali: le qualificazioni della World Cup, in programma ad Istanbul dall’11 al 16 gennaio 2027, e l’eventuale fase finale ad Atene dal 24 al 28 febbraio, con la squadra vincente che otterrà il pass olimpico per Los Angeles 2028. Campagna ha sottolineato come il lavoro svolto durante il collegiale abbia dato risultati positivi, con i giocatori che hanno risposto bene al stimolo.

Il tecnico ha anche commentato il calo avvenuto nei quarti finali: “I primi due tempi sono stati ben tenuti, poi è avvenuto un calo nei secondi due quarti proprio quando la Spagna ha iniziato a salire”. Nonostante ciò, la squadra ha dimostrato coesione e capacità di reagire, confermando la sua maturità. La vittoria, pur non perfetta, rappresenta un importante traguardo per il gruppo, che si prepara a nuovi sfide su più fronti. La squadra, con un mix di esperienza e giovani talenti, si appresta a nuovi impegni, con l’obiettivo di consolidare la posizione in vista dei prossimi tornei. Campagna, con la sua leadership, continua a guidare i ragazzi nel loro percorso di crescita, puntando su una squadra in continua evoluzione.

Vittoria per 12-11 contro la Spagna

Calo nei quarti finali ma reazione positiva

Convocazione di Luca Izzo, classe 2007

Preparazione per World Cup e Olimpiadi 2028