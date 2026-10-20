Stefano Mazzoli: “Staff italiano di fiducia, migliorare il putt per il 2027 PGA Tour”

Stefano Mazzoli, 29enne lombardo, ha annunciato di aver garantito la carta per il PGA Tour nel 2027 e di voler migliorare il proprio rendimento sul putt. Dopo la vittoria al Corales Puntacana Championship in Repubblica Dominicana, il golfista ha sottolineato l’importanza del team italiano e la necessità di un miglioramento tecnico. La sua carriera, iniziata con lo sci, ha visto un cambio di rotta con l’adozione del golf, grazie a una struttura universitaria che supporta gli atleti. Mazzoli ha anche parlato del momento di svolta nel 2024, quando ha finito in Top-5 al torneo in Marocco, aprendo la strada a una carriera internazionale.

Un team italiano di fiducia

Stefano Mazzoli ha sottolineato l’importanza del team italiano, composto da preparatore atletico Federico Colombo e caddie Federico Zucchetti, con cui ha un rapporto di amicizia e fiducia. Ha anche cambiato coach a maggio, scegliendo Alain Vergari, per migliorare la tecnica e ottenere risultati immediati. Il team, pur essendo italiano, ha contribuito al successo del golfista, che ha visto un miglioramento significativo dopo il cambio di allenatore. Il punto di forza e quello dove ci devono essere più miglioramenti è il putt, su cui Mazzoli ha riconosciuto un margine di miglioramento. La sua parte del gioco sono i ferri medi, ma riconosce la necessità di un lavoro costante su tutti i settori del gioco. Il golfista ha anche sottolineato che ogni settimana cambia e sono varie parti del gioco da mettere insieme.

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Obiettivi per il 2027 e il PGA Tour

Il 29enne lombardo ha espresso l’intenzione di concentrarsi sul circuito americano nel 2027, con l’obiettivo di rimanere in America e mantenere una buona categoria. Ha anche parlato del bisogno di migliorare il proprio rendimento sul putt, un aspetto che considera cruciale per il successo nel PGA Tour. Mazzoli ha sottolineato che la sua parte del gioco è rappresentata dai ferri medi, ma riconosce la necessità di un lavoro costante su tutti i settori del gioco.

La sua carriera, iniziata con lo sci, ha visto un cambio di rotta con l’adozione del golf, grazie a una struttura universitaria che supporta gli atleti. Mazzoli ha anche parlato del momento di svolta nel 2024, quando ha finito in Top-5 al torneo in Marocco, aprendo la strada a una carriera internazionale. Ha sottolineato l’importanza di gestire le energie durante e dopo la gara, nonché la necessità di un equilibrio tra aspetti fisici e mentali.

Con la vittoria al Corales Puntacana Championship, Mazzoli ha garantito la carta per il PGA Tour nel 2027 e ha espresso l’emozione di aver superato un anno difficile, in cui ha lottato per mantenere la carta del tour europeo fino al 2028. Il golfista ha anche parlato del bisogno di migliorare il proprio rendimento sul putt, un aspetto che considera cruciale per il successo nel PGA Tour.

Il golfista ha anche espresso l’intenzione di concentrarsi sul circuito americano nel 2027, con l’obiettivo di rimanere in America e mantenere una buona categoria. Ha sottolineato l’importanza di un team di lavoro italiano, composto da persone di cui si fida, con cui comunica bene e che hanno un rapporto di amicizia. Mazzoli ha anche parlato del momento di svolta nel 2024, quando ha finito in Top-5 al torneo in Marocco, aprendo la strada a una carriera internazionale.