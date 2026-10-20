Toni Nadal lancia Rafael: “Credo che gli piacerebbe essere capitano di Coppa Davis”

Il nome di Rafael Nadal, nipote del leggendario tennista spagnolo Toni Nadal, è emerso come una possibilità per il ruolo di capitano della Coppa Davis, un ruolo che attualmente è detenuto da Marc Lopez. La notizia, lanciata da Toni Nadal durante un’intervista su RadioEstadio Noche (Onda Cero), ha suscitato interesse nel mondo del tennis. Toni ha espresso la sua convinzione che Rafael potrebbe essere interessato a ricoprire il ruolo, nonostante la decisione di assegnare il posto a Lopez sia già stata annunciata.

Un futuro in famiglia

La candidatura di Rafael non è casuale, ma parte di una sorta di “candidatura in famiglia”, come ha sottolineato Toni Nadal. L’ex capitano della Coppa Davis ha espresso la sua fiducia nel talento e nel carattere del nipote, sottolineando che Rafa è una persona che sa fare gruppo e che potrebbe essere un leader naturale per la squadra spagnola. “Credo, e ripeto credo, che a Rafa piacerebbe essere capitano di Coppa Davis, non so in che momento, ma penso che se gli toccasse lo farebbe volentieri”, ha detto Toni. Nonostante la sua fiducia, Toni ha anche riconosciuto il valore di Marc Lopez, il quale ha già guidato la squadra spagnola con successo. “Il posto di capitano di Davis è quasi un premio alla carriera di questi grandi giocatori che lo meritano e dev’essere più o meno a rotazione”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza di una rotazione tra i migliori giocatori per mantenere la continuità e l’esperienza.

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La squadra spagnola e il ruolo di Davidovich

La scelta del nuovo capitano non è l’unica questione dibattuta. Toni Nadal ha anche commentato la situazione della squadra spagnola, in particolare il ruolo di Alejandro Davidovich Fokina. Secondo Toni, il giocatore ha raggiunto una tranquillità che lo rende molto pericoloso per tutti. “A Davidovich mancava la tranquillità che ora ha raggiunto ed è molto pericoloso per tutti”, ha detto, sottolineando l’importanza di un giocatore come lui nel team.

Il ruolo di numero 2 per la Coppa Davis è stato anche discusso, con Toni che ha espresso la sua opinione sulle possibilità di Jodar e Davidovich. “Jodar e Davidovich sono a un ottimo livello, chiunque dei due può essere il numero 2 per la Davis”, ha concluso, mostrando la sua fiducia in entrambi i giocatori. La decisione finale sul nuovo capitano della Coppa Davis per la Spagna è ancora in sospeso, ma la candidatura di Rafael Nadal ha aperto nuove possibilità per il futuro del tennis spagnolo. Con la sua esperienza e il suo talento, Rafael potrebbe rappresentare un’alternativa interessante per il ruolo, anche se la scelta di Marc Lopez sembra essere già definita.