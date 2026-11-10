Maria Shurochkina, ex campionessa olimpica, ferita da gravi ustioni in casa

Maria Shurochkina, ex campionessa olimpica e 11 volte campionessa mondiale di nuoto, ha subito gravi ustioni in un incidente domestico avvenuto nel suo appartamento a Mosca. L’incidente, verificatosi il 10 novembre 2026, ha causato ustioni al 32% del suo corpo, con ferite su braccia, addome e viso. La famosa nuotatrice, che ha lasciato la competizione per dedicarsi al mondo dello spettacolo, è stata trasportata d’urgenza all’Istituto di Ricerca per Emergenze Sklifosovsky.

Dettagli dell’incidente e reazioni immediate

Secondo i testimoni, Maria Shurochkina stava cercando di accendere qualcosa quando una bottiglia di liquido infiammabile si è incendiata. L’atleta, che si trovava in uno stato di shock, è fuggita dall’appartamento in fiamme, ma non riusciva a parlare o a comunicare con chi la soccorresse. I residenti vicini hanno sentito urla e pianti e hanno trovato la campionessa ferita alle scale. I soccorritori hanno immediatamente iniziato i primi interventi di soccorso.

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La situazione è drammatica e i medici si preoccupano per possibili complicazioni.

Conferma della Federazione russa e stato di salute

La Federazione Russa dei Deporti Acuatici ha confermato la sua ospedalizzazione e ha espresso il suo sostegno, augurando a Maria “molta forza e una pronta recuperazione”. Inizialmente, il canale russo “Telegram Mash” ha indicato lo stato della nuotatrice come “moderato”, ma poco dopo lo ha classificato come “grave”. I medici stanno cercando di salvare la campionessa, temendo possibili complicazioni derivanti dalle ustioni. La situazione è sotto costante monitoraggio da parte della Federazione, che ha dichiarato di offrire ogni tipo di supporto necessario. La famosa nuotatrice, che ha vinto medaglie d’oro ai Giochi di Rio 2016 e Tokyo 2020, ha lasciato la competizione per dedicarsi al teatro acuatico, ma ora si trova in una situazione di grave pericolo.

La sua transizione da atleta a personaggio dello spettacolo non ha protetto da un incidente drammatico.

Secondo le informazioni fornite, Maria Shurochkina aveva intenzione di riempire la sua chimine di bioetanolo, ma non ha spento il fuoco prima di versare il liquido infiammabile. Questo ha causato un incendio che ha distrutto la sua abitazione e ha danneggiato oggetti e mobili vicini. La nuotatrice, pur riuscendo a fuggire da sola, era in uno stato di shock profondo e non riusciva a comunicare con chi la soccorresse.

La sua storia, che ha visto la transizione da atleta a personaggio dello spettacolo, ora si svolge in una situazione drammatica. La comunità sportiva e i fan si preoccupano per la sua salute e sperano in un recupero rapido. La Federazione russa ha espresso il suo sostegno e continuerà a seguire la situazione con attenzione. La vicenda di Maria Shurochkina rappresenta un evento drammatico che mette in luce i rischi di incidenti domestici, anche per persone che hanno una vita apparentemente stabile e sicura. La sua esperienza, però, dimostra come un momento di distrazione o un errore di giudizio possa portare a conseguenze gravi e irreversibili.