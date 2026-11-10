Poliziotto muore in esplosione a Oviedo, un altro ferito gravemente dopo un tiro

Un poliziotto muore e un altro è ferito gravemente a Oviedo dopo un’esplosione e un tiro. L’incidente ha coinvolto unità specializzate e ha richiesto un dispositivo di soccorso.

Un poliziotto è morto e un altro è rimasto ferito gravemente a Oviedo dopo un’esplosione di una mochila e un tiro. L’incidente si è verificato nel quartiere di Villafría, dove una giovane è rimasta ferita da un colpo di arma da fuoco. I due poliziotti coinvolti appartenevano a unità specializzate: il poliziotto deceduto faceva parte dei Guías Caninos, mentre l’altro era un membro dei Tedax, responsabili di interventi su esplosivi. L’esplosione è avvenuta intorno alle 8.40, quando i poliziotti stavano verificando il contenuto di una borsa sospetta. L’evento ha richiesto un ampio dispositivo di soccorso, coinvolgendo la Polizia Nazionale, la Polizia Locale e i servizi di emergenza.

Un evento drammatico e una ricerca attiva

Le circostanze esatte dell’esplosione e la sua eventuale connessione con il tiro precedente sono ancora da chiarire. La Polizia sta cercando l’autore dei colpi, che potrebbe essere armato, secondo fonti citate dall’agenzia EFE. L’incidente ha causato la chiusura della zona, mentre i team lavorano per garantire la sicurezza e chiarire i dettagli. L’alcalde di Oviedo, Alfredo Canteli, si è recato sul posto per ottenere informazioni sull’evento, che rimane sotto indagine. La Polizia ha espresso la sua consternazione per la morte dell’agente e ha espresso le sue condoglianze ai familiari, amici e colleghi. L’agente ferito è stato trasferito in ospedale, dove il suo stato non è considerato grave. La zona è rimasta chiusa mentre i team lavoravano per garantire la sicurezza e chiarire i dettagli dell’incidente.

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Un sindacato esprime dolore e apprezzamento

Il sindacato Jupol ha espresso “profondo dolore e consternazione” per la morte del poliziotto, sottolineando “la professionalità, l’impegno e il senso del dovere” dei poliziotti, che si giocano la vita ogni giorno per proteggere la cittadinanza. La Polizia Nazionale ha espresso la sua consternazione per la morte dell’agente e ha espresso le sue condoglianze ai familiari, amici e colleghi. L’evento ha avuto inizio a inizio della settimana, quando una donna è rimasta ferita da un colpo di arma da fuoco in circostanze che sono ancora in fase di indagine. La Polizia continua a cercare l’autore dei colpi, che potrebbe essere armato, secondo fonti citate dall’agenzia EFE.

La situazione è in fase di indagine, con le circostanze esatte dell’esplosione e la sua eventuale connessione con il tiro precedente ancora da chiarire. La zona è rimasta chiusa mentre i team lavoravano per garantire la sicurezza e chiarire i dettagli dell’incidente. L’evento ha richiesto un ampio dispositivo di soccorso, coinvolgendo la Polizia Nazionale, la Polizia Locale e i servizi di emergenza.