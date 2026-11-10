Jimmy Connors: “Zverev deve giocare come due volte campione del Grande Slam”

Jimmy Connors, leggenda del tennis, ha espresso il suo pensiero sul futuro di Alexander Zverev, il nuovo numero uno del mondo, sottolineando l’importanza di giocare con la determinazione di un due volte campione del Grande Slam. Dopo la sconfitta subita nel secondo turno del torneo ATP di Parigi contro Lorenzo Musetti, Zverev ha affrontato critiche e polemiche sul suo ruolo nel tennis. Connors, nel podcast Advantage, ha ribadito che il tedesco deve continuare a competere con l’obiettivo di diventare un campione del Grande Slam, non appena ne conquista uno.

Un obbligo per il numero uno del mondo

Connors ha sottolineato che, con la vittoria agli US Open, Zverev ha un dovere nei confronti del tennis e di se stesso: giocare come un due volte campione del Grande Slam. “Per quanto sia felice per Zverev e per il modo in cui ha giocato, adesso ha un obbligo nei confronti del tennis e di se stesso: giocare da due volte campione del Grande Slam. Sempre”, ha detto la leggenda americana. L’obbligo, secondo Connors, non è solo un traguardo personale, ma un impegno verso il tennis e la sua evoluzione.

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La carriera di Zverev e le aspettative

Zverev, dopo la vittoria agli US Open, ha dovuto affrontare la sconfitta a Parigi, che ha alimentato le discussioni sul suo ruolo nel circuito. Connors ha espresso la sua fiducia nel giocatore, ma ha anche ribadito che il successo non deve essere visto come un traguardo finale. “Ora ne ha vinti due, deve puntare al terzo. Quando arriverà il terzo, dovrà andare a caccia del quarto”, ha affermato. L’obiettivo, per Connors, è chiaro: Zverev deve continuare a competere con l’obiettivo di diventare un campione del Grande Slam. Connors ha anche ricordato l’emozione di consegnare il trofeo agli US Open a Zverev, un momento che ha lasciato un’impronta profonda. “Ho avuto l’opportunità di consegnargli il trofeo agli US Open ed è stato qualcosa di davvero incredibile ed emozionante”, ha detto. Questa esperienza, secondo Connors, deve servire come motivazione per Zverev a proseguire la sua strada con la stessa determinazione.

Un appello a non sentirsi mai soddisfatto

Non si deve mai sentirsi soddisfatto

Connors ha anche espresso l’importanza di non sentirsi mai soddisfatto, anche dopo aver vinto due titoli del Grande Slam. “Spero che non si lasci andare fino al punto di sentirsi soddisfatto”, ha detto. L’obiettivo, per il tedesco, deve rimanere sempre lontano, e la motivazione deve essere costante. “Finché sei ancora in attività e giochi a questo livello, devi continuare a competere con l’obiettivo di diventare campione del Grande Slam”, ha concluso Connors.

La sconfitta a Parigi ha messo in luce le aspettative che accompagnano il titolo di numero uno del mondo. Zverev, con due titoli del Grande Slam, deve ora affrontare la sfida di mantenere la sua posizione e continuare a competere con la stessa intensità. Connors ha ribadito che il successo non è mai un traguardo finale, ma un inizio di un nuovo percorso. La sua voce, come sempre, è un appello a non fermarsi mai e a continuare a giocare con la determinazione di un campione.