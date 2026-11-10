Formula 1 2026: Imola non sarà il gran finale, confermate le due tappe in Medio Oriente

La possibilità di chiudere la stagione 2026 di Formula 1 a Imola si è definitivamente conclusa, con il presidente della FIA Mohamed Ben Sulayem che ha confermato le ultime due gare del calendario in Medio Oriente. L’autodromo Enzo e Dino Ferrari, che era l’unico candidato rimasto per sostituire il Gran Premio di Abu Dhabi come tappa conclusiva, non potrà materializzarsi a causa del tempo scaduto e della mancanza di un accordo definitivo. La decisione, annunciata in un post su Instagram, ha sottolineato l’impegno del circus per svolgere due eventi di grande rilevanza nel Qatar e ad Abu Dhabi.

Confermate le due tappe in Medio Oriente

Le ultime due gare del calendario 2026 sono state confermate a Lusail il 27-29 novembre e ad Abu Dhabi il 4-6 dicembre. La scelta è stata resa possibile grazie ai feedback positivi ricevuti dal Qatar dopo il weekend di gara del Motomondiale. Ben Sulayem ha espresso la sua attesa per accogliere i piloti, i team e gli appassionati nei due circuiti iconici, per un finale spettacolare del Mondiale. La situazione geopolitica in Medio Oriente rimane comunque critica, rendendo non del tutto sicuro il regolare svolgimento dei due eventi.

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La prossima settimana sarà cruciale per definire l’ultimo tratto del calendario, con l’attenzione concentrata su Qatar e Abu Dhabi. Entro il Gran Premio di Las Vegas del 20-22 novembre, si dovrà valutare se si verificheranno eventi rilevanti tra Qatar e Abu Dhabi. In caso di mancanza di novità, la trasferta mediorientale del circus verrà confermata, con i due Gran Premi finali svolti come da programma.

Un contesto complesso e un futuro in bilico

La stagione 2026 di Formula 1 si avvia quindi verso la conclusione con due tappe in Medio Oriente, pur con un contesto politico e sociale complesso. Il presidente Ben Sulayem ha espresso ottimismo per il futuro, ma ha anche riconosciuto le sfide che attendono il circus. La decisione resterà in sospeso fino al 20-22 novembre. La situazione geopolitica in Medio Oriente rimane un fattore di incertezza, ma il circus è pronto a svolgere i due eventi di chiusura come previsto. La conferma delle due tappe in Medio Oriente rappresenta un passo avanti per il calendario 2026, ma non elimina le incertezze legate al contesto regionale. Il presidente Ben Sulayem ha ribadito l’impegno per garantire un finale spettacolare, ma ha anche riconosciuto la necessità di monitorare la situazione con attenzione. La prossima settimana sarà decisiva per definire l’ultimo tratto del calendario, con l’attenzione concentrata su Qatar e Abu Dhabi.

Imola non sarà il gran finale del Mondiale 2026

Confermate le due tappe in Medio Oriente

Le prossime due settimane saranno decisive per il calendario

La stagione 2026 di Formula 1 si avvia quindi verso la conclusione con due tappe in Medio Oriente, pur con un contesto politico e sociale complesso. Il presidente Ben Sulayem ha espresso ottimismo per il futuro, ma ha anche riconosciuto le sfide che attendono il circus. La prossima settimana sarà cruciale per definire l’ultimo tratto del calendario, con l’attenzione concentrata su Qatar e Abu Dhabi.