PGA Tour torna ad Austin dopo 3 anni, il circuito si prepara alla penultima tappa

Il PGA Tour torna ad Austin dopo tre anni, con la penultima tappa della stagione che si terrà al Fazyo Canyons Course, appena fuori la capitale del Texas. L’evento, che vale 6 milioni di dollari e 500 punti per la classifica, vedrà la partecipazione di circa l’80% del field presente al World Wide Technology Championship in Messico, accompagnato da diversi volti nuovi. Tra i protagonisti del torneo, Blades Brown, che ha vinto il suo primo titolo in carriera a Los Cabos, sarà presente insieme a Jackson Koivun, vincitore della President’s Cup, e a nomi come Austin Smootherman, Pierceson Coody e Doug Ghim.

Un evento chiave per la FedEx Cup

Il torneo è un’occasione importante per i golfisti che cercano di scalare la classifica e aggiudicarsi un posto nei primi 100 della FedEx Cup. L’Austin Championship rappresenta un passo cruciale per chi mira a migliorare la propria posizione nella stagione. Tra i partecipanti, si segnala l’arrivo di giocatori di alto livello come i danesi Rasmus Neergaard-Petersen e Rasmus Hojgaard, il cinese Haotong Li e il britannico Marco Penge. Il premio di 6 milioni di dollari e i 500 punti offrono un incentivo significativo per i partecipanti.

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Un ritorno dopo un lungo periodo di assenza

La scelta di tornare ad Austin dopo tre anni riflette l’importanza del circuito e la volontà di mantenere un legame con la regione. Il Fazyo Canyons Course, situato appena fuori dal capoluogo texano, è un’arena ideale per un evento di questo calibro. L’evento non solo offre un premio significativo, ma anche un’opportunità per i giocatori di testare le loro capacità su un terreno nuovo. Blades Brown, con il suo primo titolo in carriera, è uno dei nomi da seguire.

Il PGA Tour, dopo la tappa texana, si sposterà in Georgia per il The RSM Classic, prima di chiudere la stagione con l’Hero World Challenge. L’Austin Championship, quindi, rappresenta un momento chiave per chi vuole migliorare la propria posizione nella FedEx Cup. Con un field di alto livello e un premio di rilievo, l’evento è un’occasione unica per i giocatori che cercano di scalare le classifiche e ottenere un posto tra i migliori del circuito.

PGA Tour torna ad Austin dopo 3 anni

Il torneo vale 6 milioni di dollari e 500 punti

Blades Brown e Jackson Koivun tra i partecipanti

Con la partecipazione di giocatori di alto livello e un premio di rilievo, l’Austin Championship si conferma come uno degli eventi più importanti del PGA Tour. L’evento non solo offre un’opportunità per i giocatori di migliorare la propria posizione, ma anche un’occasione per testare le loro capacità su un terreno nuovo. Il PGA Tour, con la sua programmazione, si dimostra sempre più attento a mantenere un legame con le regioni che ospitano i suoi eventi, come Austin, dove il circuito torna dopo un lungo periodo di assenza.