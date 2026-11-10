La selezione spagnola, campione del mondo e di Europa, non ha trovato il “9 puro” in tutta la sua storia recente. Dopo la vittoria in Euro 2024, il ruolo del centravanti è rimasto un punto debole per i giocatori che si vedono come arieti classici. Dopo mesi di gare, nessuno dei tre attaccanti principali – Samu, Borja Iglesias e Roberto Fernández – ha segnato, mentre i due principali, Oyarzabal e Ferran, si sono distaccati per la loro versatilità. La mancanza di un vero centravanti ha creato un problema di continuità per la squadra.

Un sistema che non favorisce il “9 puro”

La natura della selezione spagnola si è trasformata nel tempo, rendendo difficile il successo per i giocatori che si vedono come arieti classici. Dopo la vittoria in Euro 2024, il sistema di gioco si è evoluto, con un focus su precisione e posizione, piuttosto che su un attaccante centrale tradizionale. Dopo 32 partite, la squadra ha segnato 79 gol, ma solo due di questi sono arrivati da giocatori con un profilo di ariete puro. Joselu e Morata sono i due ultimi a riuscire a trovare la porta in modo diretto.

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La mancanza di un “9 puro” ha creato un problema per la squadra. Oyarzabal, con 19 gol in 32 partite, rappresenta il 24% del totale, ma il suo ruolo è più simile a un esterno che a un centravanti. Ferran, invece, si è trasformato in un attaccante di posizione, mentre Mikel Merino è rimasto un’opzione di emergenza. Tra i giocatori che hanno tentato di adattarsi al sistema, Samu Aghehowa, Borja Iglesias e Roberto Fernández non hanno trovato la via. Samu ha giocato 131 minuti senza segnare, mentre Borja, debuttante con Luis Enrique, ha giocato 235 minuti senza trovare la porta.

Un’alternativa non sufficiente

La selezione spagnola ha cercato di trovare un’alternativa al “9 puro”, ma il sistema non sembra favorire i giocatori che si vedono come arieti classici. La mancanza di un attaccante centrale puro ha reso difficile il successo per i giocatori che si vedono come tali. La squadra ha trovato alternative, ma nessuna di esse ha dato i risultati sperati. La selezione spagnola, pur essendo campione del mondo, non ha trovato il “9 puro” che potrebbe dare ulteriore spinta al suo attacco. La squadra ha tentato diversi approcci, ma nessuno ha funzionato. Oyarzabal e Ferran si sono rivelati i migliori in campo, ma non hanno risolto il problema del “9 puro”. Mikel Merino, pur essendo un’opzione di emergenza, non ha mai segnato. La mancanza di un attaccante centrale puro ha reso difficile il successo per i giocatori che si vedono come arieti classici. La selezione spagnola, pur essendo campione del mondo, non ha trovato il “9 puro” che potrebbe dare ulteriore spinta al suo attacco.

Oyarzabal: 19 gol in 32 partite

Ferran: attaccante di posizione

Mikel Merino: opzione di emergenza

Samu Aghehowa: 131 minuti senza goal

Borja Iglesias: 235 minuti senza segnare

La selezione spagnola, pur essendo campione del mondo, non ha trovato il “9 puro” che potrebbe dare ulteriore spinta al suo attacco. La mancanza di un attaccante centrale puro ha reso difficile il successo per i giocatori che si vedono come arieti classici. La squadra ha cercato di trovare alternative, ma nessuna di esse ha dato i risultati sperati.