Jacobo Ramón: “Era muy ambicioso” e ora è pronto per la nazionale

Jacobo Ramón, ex difensore del Real Madrid, ha trovato un nuovo ambiente in cui dimostrare le sue qualità: il Como, guidato da Cesc Fàbregas. Dopo aver lasciato il club madrileño a causa della concorrenza nel primo team, il giocatore di 21 anni ha scelto di proseguire la sua crescita in un club che lo ha visto crescere e che lo ha aiutato a sviluppare il suo gioco. Ora, con la sua prima convocazione in nazionale, Jacobo non pensa al futuro, ma al presente: “De verdad que no pienso en eso”.

Un progetto ambicioso

Jacobo Ramón ha spiegato come il progetto del Como, guidato da Cesc Fàbregas, lo abbia convinto a lasciare il Real Madrid: “El proyecto era muy ambicioso”. Il giocatore ha sottolineato come l’idea di gioco del tecnico spagnolo si sposasse perfettamente con le sue caratteristiche. “Y, por supuesto, Cesc: me llamó, me contó su idea de juego y creo que encajaba perfectamente con el futbolista que soy”, ha detto. Il giocatore ha anche riconosciuto come il club abbia già ottenuto risultati importanti, come la qualificazione alla Champions.

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Un passo verso la nazionale

La prima convocazione in nazionale rappresenta un passo importante per Jacobo Ramón. Il giocatore, che ha sempre avuto la passione per la squadra nazionale, ha espresso la sua soddisfazione per l’opportunità ricevuta. “Sabía que había llegado mi momento”, ha detto. Tuttavia, Jacobo non ha voluto guardare al futuro, ma al presente: “Ahora mismo estoy centrado en el Como. Tenemos una temporada muy bonita por delante”. Il giocatore ha anche parlato delle critiche ricevute dopo il suo debutto con il Leganés, un’esperienza che ha avuto un impatto su di lui. “La primera vez siempre te afecta más”, ha riconosciuto. Tuttavia, Jacobo ha sottolineato che non si permette di essere influenzato da opinioni esterne: “Cada uno puede tener su opinión, pero un futbolista no se demuestra en 45 minutos”.

Con la sua timidezza e la sua determinazione, Jacobo Ramón sta dimostrando di essere un giocatore in crescita. Il suo percorso, iniziato al Real Madrid e continuato con il Como, lo ha portato adesso a un’altra sfida: la nazionale spagnola. Il giocatore, che ha sempre avuto la passione per il calcio, continua a concentrarsi sul presente, sperando di poter dare il suo contributo al team nazionale.

Jacobo Ramón ha lasciato il Real Madrid per il Como, guidato da Cesc Fàbregas.

Il giocatore ha espresso la sua soddisfazione per la sua prima convocazione in nazionale.

Jacobo non pensa al futuro, ma al presente, concentrando le sue energie sul Como.