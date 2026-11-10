Luis de la Fuente, selezionatore della squadra nazionale di calcio spagnola, ha espresso il suo sostegno alla famiglia del giocatore del Tenerife Jesús de Miguel, che ha ricevuto “tutto l’apporto” della squadra. Inoltre, ha manifestato la sua solidarietà alla famiglia del portiere del club Andorra Jesús Owono, il cui forte impatto con il giocatore ‘Demi’ ha causato una paralisi cardiorespiratoria che ha portato alla sua morte.

Supporto alla famiglia di Jesús de Miguel

De la Fuente ha sottolineato l’importanza di offrire supporto a chi si trova in situazioni difficili, un concetto che ha applicato anche alla famiglia di Jesús de Miguel. Il giocatore, che gioca per il Tenerife, ha ricevuto un sostegno concreto da parte della squadra nazionale, un gesto che ha rafforzato il legame tra atleti e famiglie. L’attuale selezionatore ha espresso la sua disponibilità a continuare a supportare le famiglie in difficoltà, come ha detto in un’intervista recente.

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La tragedia di Jesús Owono

La tragedia di Jesús Owono ha suscitato un forte dibattito nel mondo del calcio. Il portiere, che giocava per l’Andorra, ha perso la vita a causa di un forte impatto con il giocatore ‘Demi’. L’incidente ha causato una paralisi cardiorespiratoria, un evento che ha scosso l’opinione pubblica e ha portato a una serie di riflessioni sulle condizioni di gioco e sulla sicurezza degli atleti. De la Fuente ha espresso la sua solidarietà alla famiglia di Owono, riconoscendo l’importanza di un sostegno emotivo e materiale.

La situazione ha messo in luce le responsabilità di tutti i membri del mondo del calcio, inclusi i giocatori, i tecnici e i dirigenti. De la Fuente ha sottolineato che è necessario che tutti, a partire da chi è in posizione di leadership, si impegni a creare un ambiente più sicuro e più umano. La sua dichiarazione ha trovato risalto anche all’interno della squadra nazionale, dove si è parlato di come gestire le emozioni e le responsabilità in situazioni di crisi. La famiglia di Owono ha espresso la sua gratitudine per il sostegno ricevuto, ma ha anche chiesto maggiore attenzione alle condizioni di gioco e alla salute degli atleti. De la Fuente ha riconosciuto l’importanza di queste richieste, sottolineando che il calcio non è solo un gioco, ma una professione che richiede attenzione e rispetto. La sua voce è stata un ulteriore stimolo per un dibattito che si sta sviluppando in tutta l’Europa.

Supporto alla famiglia di Jesús de Miguel

Tragedia di Jesús Owono

Richieste di maggiore attenzione al benessere degli atleti

La situazione ha messo in luce l’importanza di un approccio più umano e responsabile nel mondo del calcio. De la Fuente ha espresso la sua disponibilità a continuare a supportare le famiglie in difficoltà, un impegno che si aggiunge a quello già espresso da altri membri del settore. La sua voce è un ulteriore segnale di attenzione verso le persone che si trovano in situazioni difficili, un impegno che si traduce in azioni concrete e in un sostegno concreto.