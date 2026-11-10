Lorenzo Musetti batte Toby Samuel e vince agli ottavi a Stoccolma

Lorenzo Musetti ha vinto con convinzione contro Toby Samuel, battendolo per 6-1, 6-4 e conquistando il passaggio agli ottavi di finale dell’Atp 250 di Stoccolma. La partita, giocata sul centrale della Kungliga Tennishallen, si è conclusa dopo un’ora e 11 minuti, con l’azzurro che ha dominato entrambi i set e non ha concesso alcuna possibilità al britannico. La vittoria permette a Musetti di proseguire il suo cammino nel torneo svedese, che si svolge sul cemento indoor e offre un montepremi totale di 723.435 euro.

Una vittoria senza sussulti

Il 24enne azzurro, partito da n.25 del ranking Atp, ha dominato la partita fin dall’inizio, mostrando una grande concentrazione e una tecnica precisa. Dopo aver vinto il primo set in 26 minuti, Musetti ha mantenuto il controllo del match nel secondo set, chiudendolo sul 6-4. La vittoria è arrivata dopo un’ora e 11 minuti di gioco, con l’azzurro che ha sfruttato al meglio le sue opportunità e non ha mai dato spazio al britannico.

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Un match senza precedenti

La sfida tra Musetti e Samuel è stata inedita nel circuito Atp, con nessun precedente tra i due giocatori. Il 24enne azzurro, terza testa di serie del torneo, ha affrontato un avversario di pari età, Toby Samuel, n.95 del ranking. La partita ha visto un’azione intensa e un’attenzione costante da parte di entrambi, con Musetti che ha dimostrato una grande capacità di gestire il match e mantenere il controllo del punteggio.

Un’altra sfida in vista

Dopo la vittoria contro Samuel, Musetti si prepara a giocare ai quarti di finale, dove affronterà il vincitore della sfida tra Borna Gojo (n.134 Atp) e Ugo Humbert (n.39 Atp). L’azzurro, che ha già vinto il primo turno con un bye, ha dimostrato una grande determinazione e una capacità di adattarsi al terreno svedese. La sua performance ha anche aiutato a recuperare alcuni punti nel ranking Atp, purtroppo non abbastanza per tornare al suo posto precedente. La partita è stata trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su SkyGo e Now, con un pubblico interessato a seguire le mosse del giocatore italiano. Musetti, che ha già vinto il Masters 1000 di Parigi, si prepara a proseguire il suo cammino nel circuito Atp, con l’obiettivo di raggiungere le Atp Finals di Torino, che si terranno dopo il torneo svedese.

Lorenzo Musetti vince contro Toby Samuel agli ottavi di Atp 250 di Stoccolma

La partita si è conclusa dopo un’ora e 11 minuti

Il 24enne azzurro ha dominato entrambi i set