Lorenzo Musetti batte Toby Samuel e vince agli ottavi a Stoccolma
Lorenzo Musetti vince contro Toby Samuel agli ottavi di Atp 250 di Stoccolma dopo due set.
Lorenzo Musetti ha vinto con convinzione contro Toby Samuel, battendolo per 6-1, 6-4 e conquistando il passaggio agli ottavi di finale dell’Atp 250 di Stoccolma. La partita, giocata sul centrale della Kungliga Tennishallen, si è conclusa dopo un’ora e 11 minuti, con l’azzurro che ha dominato entrambi i set e non ha concesso alcuna possibilità al britannico. La vittoria permette a Musetti di proseguire il suo cammino nel torneo svedese, che si svolge sul cemento indoor e offre un montepremi totale di 723.435 euro.
Una vittoria senza sussulti
Il 24enne azzurro, partito da n.25 del ranking Atp, ha dominato la partita fin dall’inizio, mostrando una grande concentrazione e una tecnica precisa. Dopo aver vinto il primo set in 26 minuti, Musetti ha mantenuto il controllo del match nel secondo set, chiudendolo sul 6-4. La vittoria è arrivata dopo un’ora e 11 minuti di gioco, con l’azzurro che ha sfruttato al meglio le sue opportunità e non ha mai dato spazio al britannico.
Un match senza precedenti
La sfida tra Musetti e Samuel è stata inedita nel circuito Atp, con nessun precedente tra i due giocatori. Il 24enne azzurro, terza testa di serie del torneo, ha affrontato un avversario di pari età, Toby Samuel, n.95 del ranking. La partita ha visto un’azione intensa e un’attenzione costante da parte di entrambi, con Musetti che ha dimostrato una grande capacità di gestire il match e mantenere il controllo del punteggio.
Un’altra sfida in vista
Dopo la vittoria contro Samuel, Musetti si prepara a giocare ai quarti di finale, dove affronterà il vincitore della sfida tra Borna Gojo (n.134 Atp) e Ugo Humbert (n.39 Atp). L’azzurro, che ha già vinto il primo turno con un bye, ha dimostrato una grande determinazione e una capacità di adattarsi al terreno svedese. La sua performance ha anche aiutato a recuperare alcuni punti nel ranking Atp, purtroppo non abbastanza per tornare al suo posto precedente. La partita è stata trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su SkyGo e Now, con un pubblico interessato a seguire le mosse del giocatore italiano. Musetti, che ha già vinto il Masters 1000 di Parigi, si prepara a proseguire il suo cammino nel circuito Atp, con l’obiettivo di raggiungere le Atp Finals di Torino, che si terranno dopo il torneo svedese.
- Lorenzo Musetti vince contro Toby Samuel agli ottavi di Atp 250 di Stoccolma
- La partita si è conclusa dopo un’ora e 11 minuti
- Il 24enne azzurro ha dominato entrambi i set