La Juventus non ha segnato rigori a favore dopo undici giornate di campionato, un record che ha suscitato dibattito tra tifosi e analisti. Il fenomeno, che non riguarda solo la squadra toscana, ha acceso discussioni su come la tecnologia e le decisioni arbitrali stiano cambiando il calcio. Il dato, in particolare, ha trovato spazio in un contesto in cui il calcio è visto come un riflesso della politica, con la Juventus che sembra aver perso la sua centralità nel potere. Il fenomeno ha trovato conferma in un episodio di domenica sera, quando un fallo di Joao Mario in area viola ha suscitato polemiche, ma senza portare a un rigore.

Un record inaspettato e un dibattito su tecnologia e potere

La Juventus, squadra storica e simbolo del calcio italiano, non ha ancora visto un rigore a favore dopo undici giornate. Un dato che ha suscitato riflessione, soprattutto in un contesto in cui il calcio è visto come un riflesso della politica. Il fenomeno, che non riguarda solo la squadra toscana, ha acceso dibattiti su come la tecnologia e le decisioni arbitrali stiano cambiando il gioco. Il dato, in particolare, ha trovato spazio in un contesto in cui il calcio è visto come un riflesso della politica, con la Juventus che sembra aver perso la sua centralità nel potere.

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Un passato di potere e un presente di anonimato

La Juventus, una volta simbolo di potere e privilegio, oggi sembra aver perso parte della sua centralità. Il fenomeno è stato descritto come una tendenza all’anonimato, con la squadra che non si fa più notare come un tempo. Il dato si sposa con una riflessione su come il calcio, in un certo senso, sia diventato un riflesso della politica, con la Juventus che sembra aver perso la sua posizione di privilegio. Il fenomeno ha trovato conferma in un episodio di domenica sera, quando un fallo di Joao Mario in area viola ha suscitato polemiche, ma senza portare a un rigore.

La Juventus non è l’unica squadra a indossare questo primato. Tra le formazioni di vertice c’è anche la Roma, che ha una fase offensiva decisamente più intensa. Al Como ne hanno concesso uno, alle milanesi due, alla Lazio capolista tre. Il dato ha suscitato dibattito, soprattutto in un contesto in cui il calcio è visto come un riflesso della politica. La Juventus, una volta simbolo di potere e privilegio, oggi sembra aver perso parte della sua centralità. Il fenomeno è stato descritto come una tendenza all’anonimato, con la squadra che non si fa più notare come un tempo.

Il calcio italiano vive un momento di smarrimento dal punto di vista arbitrale. Si è passati dal metodo Rocchi, in cui era forte la centralità del Var, a quello Orsato in cui la tecnologia sembra quasi un nemico. Anche se nelle ultime giornate si sta provando ad attenuare questa tendenza. Il fenomeno ha trovato conferma in un episodio di domenica sera, quando un fallo di Joao Mario in area viola ha suscitato polemiche, ma senza portare a un rigore. La Juventus, una volta simbolo di potere e privilegio, oggi sembra aver perso parte della sua centralità.

La Juventus non è mai stata una squadra fighetta, a partire da Omar Sivori. È sempre stata una formazione che si faceva rispettare, agonisticamente feroce. Oggi non è più così. Non a caso i recenti sfoghi di Bremer e McKennie puntavano proprio sulla perdita dell’identità Juventus. Ma, tornando ai rigori, la spiegazione è più terra terra. Lo scorso anno i bianconeri ne hanno avuti 5 a favore. Ma ne hanno segnati solo 2. Gli ultimi 3 se li sono fatti parare: David contro il Lecce, Yildiz con la Cremonese e Locatelli contro il Sassuolo. Come se fosse inutile assegnarglieli.