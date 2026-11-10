Andrea Capobianco: “Siamo una squadra diversa, dobbiamo superarci”

La squadra azzurra di basket femminile, guidata dal tecnico Andrea Capobianco, si prepara a un nuovo ciclo di impegni con un approccio diverso rispetto al passato. Dopo il Mondiale, le ragazze si trovano a dover superare se stesse per raggiungere obiettivi nuovi. Il CT ha sottolineato l’importanza di mettere in campo il valore umano e la collaborazione tra le giocatrici, in un contesto di alta competitività. La squadra, terza classificata nella passata edizione della rassegna continentale, debutta nel gruppo K ospitando la Slovenia il 11 novembre a Terni, prima di affrontare trasferte in Austria e Lettonia. L’obiettivo è chiaramente rivolto ai prossimi Europei 2027, con un focus su crescita e miglioramento.

Un gruppo unito e motivato

Capobianco ha sottolineato come la squadra non sia più quella del Mondiale, ma una formazione diversa, con giocatrici giovani che potrebbero fare il loro esordio. “Siamo una squadra diversa da quella del Mondiale, dobbiamo superarci”, ha detto il tecnico. L’attenzione è rivolta non solo alla tecnica, ma anche all’intensità e alla capacità di incoraggiarsi a vicenda. “Nei momenti di difficoltà ho chiesto alle ragazze di giocare con tutte le energie che abbiamo, solo così possiamo ottenere risultati importanti”, ha aggiunto. Il coach ha anche sottolineato l’importanza del pubblico, che dovrà supportare la squadra nei momenti difficili.

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Un’identità collettiva

La Nazionale non è di una sola persona, ma di tutti gli italiani, ha ricordato Capobianco. “La Nazionale non è di una sola persona, ma è di tutti gli italiani”, ha sottolineato. L’identità collettiva è un elemento chiave per raggiungere i traguardi. La squadra, che ha vissuto anni di alto livello, parte con la consapevolezza di poter continuare a fare bene. “Veniamo da anni di alto livello e partiamo dalla consapevolezza che possiamo continuare a fare bene”, ha detto il CT. L’obiettivo è chiaro: raggiungere i Giochi Olimpici, che rappresentano il sogno di tutti i giocatrici.

La squadra si appresta a un nuovo inizio. La capitana Olbis André ha espresso orgoglio per quanto fatto in questi anni, ma ha anche sottolineato la concentrazione sui prossimi impegni. “Siamo orgogliose di quanto fatto in questi anni ma siamo concentrate sui prossimi impegni”, ha detto. L’obiettivo è di ripartire da ciò di buono fatto, ma anche di conoscere i limiti e migliorare. “Dobbiamo ripartire da quello che di buono abbiamo fatto, ma conosciamo i nostri limiti e sappiamo quello che possiamo migliorare”, ha aggiunto. L’Italia, pur non essendo riuscita a vincere agli Europei di curling, ha dimostrato potenziale e capacità di crescita.

Con l’arrivo del 11 novembre, la squadra si prepara a un nuovo inizio, con l’obiettivo di fare bene e di raggiungere i prossimi traguardi. Il lavoro, il sacrificio e la collaborazione saranno i pilastri su cui si baserà questa nuova avventura. La squadra azzurra, con il sostegno del pubblico, si appresta a dare il meglio di sé in un cammino che potrebbe portarla ai Giochi Olimpici.

Il pubblico sarà un sostegno cruciale. Il CT ha sottolineato che il sostegno del pubblico sarà fondamentale per affrontare i momenti difficili. “Il calore della gente già ieri ha suscitato emozione e questo non può che farci piacere”, ha detto Capobianco. L’attenzione al pubblico non è solo un aspetto esterno, ma un elemento interno che potrebbe influenzare positivamente la prestazione delle giocatrici. La squadra, con la sua identità collettiva, si appresta a dare il meglio di sé in un cammino che potrebbe portarla ai Giochi Olimpici.