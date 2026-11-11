Atlético de Madrid: mercato invernale intenso, priorità al laterale sinistro

L’Atlético de Madrid si prepara a vivere un mercato invernale intenso, con l’obiettivo di rafforzare la squadra e gestire le uscite. Mateu Alemany, direttore del football, ha già iniziato a muoversi, con un focus su un laterale sinistro che possa integrarsi con Grimaldo e migliorare la difesa. Obed Vargas, già in discussione in estate, torna al centro delle attenzioni, mentre si valutano anche altre uscite. L’obiettivo è rafforzare la squadra e migliorare le possibilità di vittoria, con un piano che include sia acquisti che cessioni.

Un mercato in movimento

Il mercato invernale del club spagnolo si preannuncia intenso, con l’obiettivo di rafforzare la squadra e gestire le uscite. Mateu Alemany, direttore del football, ha già iniziato a muoversi, con un focus su un laterale sinistro che possia integrarsi con Grimaldo e migliorare la difesa. Obed Vargas, già in discussione in estate, torna al centro delle attenzioni, mentre si valutano anche altre uscite. L’obiettivo è rafforzare la squadra e migliorare le possibilità di vittoria, con un piano che include sia acquisti che cessioni.

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La priorità al laterale sinistro

La priorità del mercato invernale del Atlético de Madrid è la contrattazione di un laterale sinistro che possa integrarsi con Grimaldo e migliorare la difesa. Sergi Cardona è una delle opzioni in discussione, grazie alla sua esperienza e al costo contenuto. L’obiettivo è trovare un giocatore che possa sostituire eventuali assenze e migliorare la stabilità in campo. L’acquisto di un laterale sinistro potrebbe essere cruciale per la squadra, soprattutto in vista della prossima stagione.

Nonostante l’attenzione al laterale sinistro, il club non esclude altre uscite. Obed Vargas, che aveva già mostrato interesse in estate, torna al centro delle attenzioni, con l’obiettivo di trovare un accordo per la sua cessione. Inoltre, si valutano anche le possibilità di cedere altri giocatori con poco protagonismo, come Arnau Ortiz o Mendoza, che pur non avendo contratti fissi, continuano a cercare minuti di gioco. L’obiettivo è gestire le squadre in modo efficiente, mantenendo la competitività. La situazione di Sorloth, attaccante in dubbio, potrebbe influenzare le decisioni del club. Se le dubbio si concretizzeranno in un trasferimento, l’Atlético potrebbe puntare su un attaccante che rinvitalisca la zona offensiva. Inoltre, si valutano anche le uscite di giocatori con poco impatto, come Arnau Ortiz o Mendoza, che pur non avendo contratti fissi, continuano a cercare minuti di gioco. L’obiettivo è gestire le squadre in modo efficiente, mantenendo la competitività.

Le decisioni di Mateu Alemany saranno guidate sia dalle opportunità del mercato che dalle necessità della squadra.

Il mercato invernale del club spagnolo si preannuncia intenso, con l’obiettivo di rafforzare la squadra e gestire le uscite. Mateu Alemany, direttore del football, ha già iniziato a muoversi, con un focus su un laterale sinistro che possia integrarsi con Grimaldo e migliorare la difesa. Obed Vargas, già in discussione in estate, torna al centro delle attenzioni, mentre si valutano anche altre uscite. L’obiettivo è rafforzare la squadra e migliorare le possibilità di vittoria, con un piano che include sia acquisti che cessioni.

Nonostante l’attenzione al laterale sinistro, il club non esclude altre uscite. Obed Vargas, che aveva già mostrato interesse in estate, torna al centro delle attenzioni, con l’obiettivo di trovare un accordo per la sua cessione. Inoltre, si valutano anche le possibilità di cedere altri giocatori con poco protagonismo, come Arnau Ortiz o Mendoza, che pur non avendo contratti fissi, continuano a cercare minuti di gioco. L’obiettivo è gestire le squadre in modo efficiente, mantenendo la competitività.