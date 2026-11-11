Claudio Scotti si unisce alla Liga Invernale del Venezuela nel 2026

Claudio Scotti, lanciatore della nazionale italiana, ha annunciato il suo arrivo nella Liga Invernale del Venezuela (LVBP) nel 2026. Il pitcher, noto per il suo eccellente rendimento in campo, si unirà alla squadra dei Bravos de Margarita, un club che si colloca al quarto posto in classifica con un record di undici vittorie e undici sconfitte (.500). La notizia, resa pubblica da FIBS, segna un ulteriore passo avanti nella carriera internazionale del giocatore, che ha già conquistato successi significativi con la maglia azzurra.

Un talento in crescita nel baseball italiano

Scotti, classe 1998, ha vinto lo scudetto e la Europe Champions League con la maglia del Parma, dimostrando una capacità di leadership e una consistenza in campo riconosciute a livello europeo. Il suo percorso nel baseball italiano è stato segnato da prestazioni di alto livello, tra cui la partecipazione al World Baseball Classic, dove ha raggiunto le semifinali. L’arrivo nella Liga Invernale del Venezuela rappresenta un ulteriore tassello nel suo percorso di crescita, che lo porta a confrontarsi con i migliori talenti del continente.

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Un nuovo capitolo in Sudamerica

La scelta di unirsi ai Bravos de Margarita è stata motivata da una forte volontà di dare il massimo in un campionato che vanta stelle internazionali. “Affrontare questo campionato, pieno di grandi stelle mondiali, è una sfida importante e darò il massimo tutte le volte in cui sarò chiamato in causa”, ha dichiarato Scotti. Il lanciatore azzurro punta a portare ulteriore profondità e solidità al bullpen della squadra, che ha fin qui ben figurato, confermando l’appeal internazionale del movimento del batti e corri italiano. Il giocatore è pronto a integrarsi nel roster della formazione guidata dal manager Blanco, con cui ha già iniziato a lavorare per adattarsi al nuovo contesto. La sua esperienza in squadre di alto livello, come il Parma, lo ha preparato a affrontare le sfide di un campionato che richiede una preparazione fisica e mentale elevata. La sua partecipazione alla Liga Invernale del Venezuela rappresenta un’opportunità per consolidare il suo ruolo come uno dei migliori lanciatori del panorama internazionale.

Claudio Scotti firma con la Liga Invernale del Venezuela

Il lanciatore azzurro si unisce ai Bravos de Margarita

Scotti ha vinto lo scudetto e la Europe Champions League

Con il suo arrivo, il baseball italiano si conferma sempre più presente sul mercato internazionale, con giocatori che scelgono di proseguire la loro carriera in contesti di alto livello. Il 2026 si conferma un anno decisivo per Scotti, che si appresta a vivere un nuovo capitolo in un contesto di alto livello e di grande visibilità.