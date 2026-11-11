Stacy Keach, attore iconico e interprete di Mike Hammer, muore a 85 anni in Polonia

Stacy Keach, attore statunitense noto per aver interpretato il detective privato Mike Hammer e per aver vinto un Globo d’Oro per la sua interpretazione di Ernest Hemingway, è deceduto a 85 anni in Polonia. L’annuncio è stato dato da sua moglie, la polacca Małgosia Tomassi, che ha spiegato che l’attore aveva sofferto di una grave malattia cardiaca e ha perso la battaglia contro questa condizione. La notizia ha suscitato un grande cordoglio nel mondo del cinema e del teatro.

Una carriera lunga e versatile

Stacy Keach ha costruito una carriera di oltre sessanta anni, spaziando tra cinema, teatro e televisione. Il suo ruolo più iconico è stato quello di Mike Hammer, detective privato creato da Mickey Spillane, un personaggio che lo ha reso famoso a livello internazionale. La sua interpretazione del personaggio ha avuto un impatto significativo, tanto che ha portato a una serie televisiva intitolata “The New Mike Hammer” e a un’altra intitolata “Mike Hammer, Private Eye”.

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Nonostante la fama per Mike Hammer, Keach ha dimostrato una versatilità rara nel mondo del cinema e del teatro. Ha interpretato personaggi di William Shakespeare, come Hamlet e Enrique V, e ha vinto una nomination al premio Tony per la sua interpretazione di Buffalo Bill in “Indians”. Inoltre, ha partecipato a film come “Fat City”, “The Long Riders”, “The Ninth Configuration”, “Up in Smoke”, “Escape from L.A.”, “American History X” e “Nebraska”, dimostrando una filmografia estesa e diversificata.

Un’interpretazione che ha conquistato un Globo d’Oro

Una delle sue interpretazioni più celebri è stata quella di Ernest Hemingway nella miniserie “Hemingway”, in cui ha vinto un Globo d’Oro per la sua performance. Per preparare il ruolo, Keach ha perso circa 16 chili, trasformando il suo aspetto fisico per rendere più credibile l’immagine del celebre scrittore. La sua interpretazione è stata apprezzata a livello internazionale e ha portato anche una candidatura al premio Emmy. Keach ha iniziato la sua carriera teatrale studiando Letteratura Inglese e Arte Drammatico all’Università di California a Berkeley, e ha poi completato i suoi studi all’Accademia di Arte Drammatica di Yale. Ha anche ottenuto una borsa di studio Fulbright per studiare alla London Academy of Music and Dramatic Art in Inghilterra. Questa formazione gli ha permesso di sviluppare una tecnica interpretativa solida e di diversificare il suo lavoro in diversi generi.

La sua vita privata è stata segnata da relazioni durature e una famiglia numerosa. Ha sposato quattro volte, con la sua ultima moglie, Małgosia Tomassi, conosciuta durante le riprese della serie Mike Hammer. La loro relazione è durata quaranta anni e ha dato origine a due figli, Shannon e Karolina. La famiglia si è stabilita in Polonia, dove Keach ha ottenuto la cittadinanza nel 2015 e dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita.

La moglie ha espresso il suo dolore e la sua gratitudine per la vita condivisa con Keach. Ricordandolo come un attore leggendario, un amante e un membro essenziale della famiglia, ha espresso il suo affetto e il suo rispetto per la sua vita e il suo lavoro. La sua morte rappresenta la fine di un’era per il mondo del cinema e del teatro, ma il suo lavoro e la sua passione continueranno a essere ricordati e apprezzati da chi lo ha conosciuto e ammirato.

Stacy Keach, attore statunitense, è morto a 85 anni in Polonia

Ha interpretato Mike Hammer e ha vinto un Globo d’Oro per Hemingway

Ha avuto una carriera di oltre sessanta anni in cinema, teatro e televisione

Ha sposato quattro volte, tra cui Małgosia Tomassi, con cui ha avuto due figli